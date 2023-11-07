Жители региона смогут могут оформить процедуру внесудебного банкротства через МФЦ Нижегородской области Общество

Фото: Кира Мишина, photo.pravda-nn.ru

Перечень категорий граждан, которые могут оформить процедуру внесудебного банкротства через отделения МФЦ, расширен. Об этом сообщили в пресс-службе нижегородского правительства.

Теперь данная услуга доступна физическим лицам с оконченным или неоконченным исполнительным производством, а также имеющим основной доход в виде пенсии или пособия на ребенка. Изменения в процедуру внесудебного банкротства граждан через МФЦ в Нижегородской области и других регионах РФ вступили в силу с 3 ноября 2023 года.

Списать можно долг от 25 тысяч до 1 миллиона рублей (ранее – от 50 тысяч до 500 тысяч рублей. – прим.). В указанный размер включаются в том числе: долги по займам и кредитам (включая как сумму кредита, так и начисленные проценты); долги по договору поручительства независимо от просрочки основного должника; долги по налогам, сборам и другим обязательным платежам в бюджет; долги по алиментам (только для учета в общей сумме долга для подачи заявления, списан он не будет. – прим.). В указанный размер не включаются штрафы, пени, проценты за просрочку платежа.

"Эта процедура бесплатна для заявителя. Не нужно платить пошлину или тратить деньги на платных специалистов. Освобождение от долгов при соблюдении всех условий происходит по истечении шести месяцев. Чтобы узнать, подходит ли вам данная процедура, можно пройти небольшой опрос на официальном портале МФЦ", - рассказала директор ГБУ НО "Уполномоченный МФЦ" Светлана Мусарская.

Подробнее обо всех услугах МФЦ можно узнать на официальном портале многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Нижегородской области: https://www.umfc-no.ru.

Необходимые услуги также можно получить по предварительной записи, подав заявку через портал МФЦ Нижегородской области: umfc-no.ru либо позвонив в call-центр: 8 (831) 422-14-21.

Ранее сообщалось, что нижегородцы могут зарегистрировать автомобиль в МФЦ Нижнего Новгорода.