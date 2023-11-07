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Общество

ГУ ФССП по Нижегородской области примет участие в Дне правовой помощи детям

14 ноября 2023 15:13  [91] Общество

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Нижегородской области 20 ноября примет участие в проведении Дня правовой помощи детям. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП по Нижегородской области.

В этот день в отделах аппарата Главного управления и в районных отделах судебных приставов специалисты окажут правовую помощь по вопросам защиты прав несовершеннолетних. Основная цель данного мероприятия - консультирование и повышение уровня юридической грамотности жителей Нижегородской области по вопросам защиты прав ребенка у различных категорий населения: родителей, попечителей, усыновителей, специалистов, работающих с детьми. 

Формирование правосознания у юных граждан является одной из первостепенных задач, которые позволят в будущем избежать многих ситуаций, в которых люди могут оказаться ввиду незнания закона. Кроме того, судебные приставы готовы ответить на вопросы по взысканию алиментов, определению порядка общения с ребенком и определению его места жительства, а также иным вопросам, касающимся защиты прав и законных интересов детей при исполнении судебных актов. 

Приём граждан по вопросам материнства и детства будет осуществляться 20 ноября с 9 до 12 часов в аппарате ГУФССП России по Нижегородской области по адресу: Нижний Новгород, ул. Вождей Революции, д. 1 А., корпус 1. Нижегородцам, проживающим в городах и муниципалитетах Нижегородской области, окажут правовую помощь в структурных подразделениях судебных приставов с 9 до 18 часов.

Проведение бесплатной юридической помощи призвано повысить правовую грамотность граждан и содействовать в реализации их конституционных прав.

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Теги:
Дети ФССП
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