Иммерсивный спектакль пройдет в нижегородском Дворянском собрании в декабре Культура и отдых

Фото: АНО "АСИРИС"

"Центр исследования Нижегородской идентичности К" и АНО "АСИРИС" 13 декабря в здании Дворянского собрания на улице Большой Покровской организуют иммерсивное мероприятие "Сказки декабря", посвященное традиции православной, католической и лютеранской общин Нижнего Новгорода рубежа XIX-XX веков.

Как сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области, участникам мероприятия будет доступно сразу несколько площадок.

Так, в колонном и круглом залах можно будет послушать живое исполнение романсов рубежа XIX-XX веков, посетить бал, обсудить истории героев прошлого, поиграть в шахматы или карты, научиться открывать бутылки шампанского саблей, пройти мастер-класс по дореволюционной грамматике.

Также гостям расскажут об архитектуре здания Дворянского собрания. Для погружения в атмосферу нижегородцам предлагают прийти в костюмах, стилизованных под конец XIX – начало XX вв.

Мероприятие пройдет с 17:00 до 21:00. Для участия в спектакле необходимо пройти предварительную регистрацию. Количество мест ограничено.

Ранее сообщалось, что "Заповедные кварталы" запускают авторские экскурсии по нижегородскому стрит-арту.