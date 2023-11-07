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Общество

Неделя приемов граждан по вопросам жилищно-коммунального хозяйства пройдет в Нижегородской области

15 ноября 2023 12:24  [77] Общество

С 20 по 24 ноября на площадке Штаба общественной поддержки, региональной и местных общественных приемных партии "Единая Россия" состоится тематическая Неделя приемов граждан по вопросам жилищно-коммунального хозяйства.

В приемах граждан примут участие депутаты Государственной думы и сенаторы, депутаты Законодательного собрания области и представительных органов городских и муниципальных округов.

Кроме того, к рассмотрению обращений граждан приглашены представители Государственной жилищной инспекции Нижегородской области, а также актив партийных проектов "Городская среда" и "Школа грамотного потребителя". 

Прием граждан и их обращений будет проводиться по контактам:

тел: 8 (831) 435-13-81 с 10:00 до 17:00;

адрес Штаба общественной поддержки: г. Нижний Новгород, ул. Малая Покровская, д. 2а;

e-mail: nrop52@yandex.ru ; op@nnov.er.ru;

онлайн-форма подачи обращения: https://clck.ru/NmbEZ. 

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Теги:
Единая Россия ЖКХ
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