Неделя приемов граждан по вопросам жилищно-коммунального хозяйства пройдет в Нижегородской области Общество

С 20 по 24 ноября на площадке Штаба общественной поддержки, региональной и местных общественных приемных партии "Единая Россия" состоится тематическая Неделя приемов граждан по вопросам жилищно-коммунального хозяйства.

В приемах граждан примут участие депутаты Государственной думы и сенаторы, депутаты Законодательного собрания области и представительных органов городских и муниципальных округов.

Кроме того, к рассмотрению обращений граждан приглашены представители Государственной жилищной инспекции Нижегородской области, а также актив партийных проектов "Городская среда" и "Школа грамотного потребителя".

Прием граждан и их обращений будет проводиться по контактам:

тел: 8 (831) 435-13-81 с 10:00 до 17:00;

адрес Штаба общественной поддержки: г. Нижний Новгород, ул. Малая Покровская, д. 2а;

e-mail: nrop52@yandex.ru ; op@nnov.er.ru;

онлайн-форма подачи обращения: https://clck.ru/NmbEZ.