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Бизнес

ВТБ начинает выдавать кредиты на сертифицированные автомобили с пробегом

15 ноября 2023 16:15  [41] Бизнес

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ВТБ стал партнером федеральной автомобильной экосистемы Pango Cars, включающей в себя продажу сертифицированных машин с пробегом. Клиенты, приобретающие легковые авто из ассортимента платформы, могут оформить кредит с дисконтом до 0,9  пп от базовой ставки банка.
 
Pango Cars – федеральная экосистема, включающая в себя агрегатор объявлений, продажу автомобилей с пробегом и другие сопутствующие услуги. Ключевой продукт бренда - программа сертификации подержанных машин. В ее рамках транспортные средства от проверенных официальных дилеров любых марок и моделей возрастом до 7 лет и с пробегом не более 150 тыс. км  проходят предварительный отбор.
 
Эксперты проверяют техническое состояние автомобилей по 129 пунктам, машины с деформацией несущих элементов и нарушением геометрии кузова исключены для участия в программе. Кроме того, специалисты проводят предпродажное обслуживание транспортных средств, включая химчистку и полировку. На каждый автомобиль оформляется сертификат постгарантийной поддержки сроком на 1 год или достижения пробега 30 тыс. км с покрытием, практически идентичным заводской гарантии.
 
"На фоне сохраняющегося дефицита автомобилей в России и продолжающегося роста цен на них основное предпочтение клиенты по-прежнему отдают машинам с пробегом. Партнерство ВТБ и Pango Cars  позволит нашим клиентам найти юридически и технически "чистый" автомобиль, исключить возможные риски со стороны недобросовестных продавцов и оперативно получить средства на его покупку", – прокомментировал начальник управления партнерских продаж авто, вице-президент ВТБ Владимир Высоцкий.
 
"Важными преимуществами для клиентов Pango Cars являются приобретение проверенного автомобиля с пробегом с постгарантийной поддержкой, с возможностью оформления автокредита или рассрочки, страхового полиса КАСКО. Другими словами, покупатели автомобилей с пробегом получают весь спектр услуг и возможностей, аналогичных приобретению нового автомобиля у официального дилера", - прокомментировал руководитель проекта Pango Cars Антон Ганжа.
 
Дилерская сеть Pango Cars работает на российском рынке с июля 2023 года. Подобрать машину и оформить заявку на кредит клиенты могут как в любом из 22 дилерских центров Pango Cars в девяти городах, так и на онлайн-витрине pangocars.ru. Средства на покупку иностранных или отечественных легковых машин авто клиенты могут получить без посещения офиса банка в сумме от 300 тысяч до 10 млн рублей. Минимальная ставка с учетом дисконта за оформление пакета услуг "Автолюбитель" составляет 16,5% годовых, первый взнос - от 20% от стоимости автомобиля. Максимальный срок кредитования может достигать 7 лет.

Полные условия по программе Pango Cars: диапазон полной стоимости кредита: от 18.379 % до 26.686 %, минимальная процентная ставка: 16,5 %, сумма кредита от 300 тыс. до 10 млн. руб. (без страхования автомобиля до 5 млн. руб.) При приобретении услуги "Автолюбитель" базовая ставка может быть снижена в зависимости от приобретаемого тарифа. Банк вправе отказать без объяснения причин.

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Теги:
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