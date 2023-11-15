Владимир Солдатенков жестко отреагировал на очередную высадку ребенка из общественного транспорта Общество

Заместитель секретаря регионального отделения "Единой России" по проектной деятельности, председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Законодательного собрания Нижегородской области Владимир Солдатенков жестко отреагировал на очередную высадку ребенка из общественного транспорта в Нижнем Новгороде и взял ситуацию под личный контроль.

В средствах массовой информации стала появляться информация, что накануне в Нижнем Новгороде 13-летнюю девочку высадили из автобуса №62 на проспекте Гагарина. Она попыталась оплатить проезд банковской картой через терминал, но получила уведомление, что карта заблокирована. Однако в мобильном приложении этой информации не было. Поскольку девочка не смогла оплатить проезд, кондуктор высадил ее на ближайшей остановке.

"Очередной случай высадки ребенка произошел у нас в городе на маршруте 62. Это совершенно недопустимо. Закон запрещает это делать! Я уже связался с заместителем директора Центра развития транспортных систем и заместителем министра транспорта Нижегородской области для выяснения причин произошедшего. По итогам проверки будут приняты решения о принятии мер к лицам, нарушившим закон. Вопрос беру на свой контроль", - отметил Владимир Солдатенков.

Также депутат попросил всех, если кто-то столкнулся с такой ситуацией, незамедлительно сообщать ему о подобных случаях.

Напомним, "Единая Россия"последовательно выступала за повсеместный запрет высадки несовершеннолетних безбилетников и обеспечила законодательное закрепление этой нормы на федеральном уровне.

В начале марта 2021 года вступили в силу правила, которые запрещают высаживать за безбилетный проезд детей и подростков до 16 лет без сопровождения взрослых из общественного транспорта. Затем "Единая Россия" внесла поправки о штрафах за сам факт высадки для водителей и должностных лиц. В апреле законопроект был принят. Согласно подписанному Президентом закону, административная ответственность за принудительную высадку из автобуса, трамвая или троллейбуса безбилетников младше 16 лет распространяется на водителей и кондукторов. Для водителя штраф будет составлять пять тысяч рублей, для должностных лиц – от 20 до 30 тысяч.