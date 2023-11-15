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Общество

Сельхозярмарка "Городские сезоны" пройдёт в Нижнем Новгороде с 16 по 19 ноября

15 ноября 2023 18:10  [99] Общество

В Нижнем Новгороде на этой неделе пройдёт сельскохозяйственная ярмарка "Городские сезоны". Мероприятие стартует 16 ноября в 10:00 на территории Нижегородской ярмарки (ул. Совнаркомовская, 13). Об этом сообщили в департаменте развития предпринимательства и инвестиций.

Нижегородцы и гости города смогут приобрести по доступным ценам товары нижегородских фермерских хозяйств: сезонные овощи, молочную продукцию, мясные, хлебобулочные и кондитерские изделия.

Кроме того, нижегородские мастера представят на ярмарке плетёные изделия, глиняную и деревянную посуду.

Также посетители смогут принять участие в мастер-классах, поучаствовать в осенних забавах и приятно провести время всей семьёй.⁩

Время работы ярмарки: 16, 17, 18 ноября - с 10:00 до 19:00, 19 ноября - с 10:00 до 17:00.

Регистрация на мастер-классы проводится по ссылке.

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Теги:
Сельское хозяйство Торговля ярмарки
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