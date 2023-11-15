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Общество

Орден Мужества вручили родным нижегородца - участника СВО Дмитрия Клюквина

16 ноября 2023 14:40  [79] Общество
Фото: администрация Нижнего Новгорода

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Госнаграду России "Орден Мужества" вручили родственникам младшего сержанта Дмитрия Клюквина, погибшего в ходе специальной военной операции. Об этом сообщили в администрации Канавинского района Нижнего Новгорода.

Глава Канавинского района Олег Алешин выразил слова благодарности родителям солдата за воспитание настоящего героя своей страны.

"Подвиг Дмитрия мы всегда будем ставить в пример молодежи. Он отдал жизнь ради безопасности родной страны и своего народа, показал образец стойкости и верности Родине", - сказал глава района. 

На церемонии вручения награды присутствовали военный комиссар Ленинского и Канавинского районов Нижнего Новгорода Сергей Хилов и кадеты гимназии №2.

Ранее "Ордена Мужества" вручили родственникам двух погибших в ходе СВО нижегородцев.

Семье нижегородца Романа Богачёва вручили Орден мужества.

 

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Теги:
Награды СВО
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