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Бизнес

ВТБ обнуляет комиссии по онлайн-платежам

16 ноября 2023 18:15  [44] Бизнес

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ВТБ отменил комиссию при проведении физлицами всех платежей в адрес бюджетных организаций через ВТБ Онлайн и компаний, с которыми в банке заключены соглашения на прием платежей. Исключением будет оплата по реквизитам. Ранее нулевая комиссия была доступна только для оплаты жилищно-коммунальных услуг и некоторых других категорий.

ВТБ регулярно расширяет список партнеров, услуги которых можно оплатить через ВТБ Онлайн без комиссии. Операции в адрес учреждений образования – детских садов, школ, вузов, кружков по интересам, автошкол и других организаций бесплатны. Их можно найти в разделе "Платежи" в каталоге ВТБ Онлайн. Кроме того, комиссия не взимается при оплате через ВТБ Онлайн в бюджетные организации, в том числе штрафов, налогов и пошлин. Нулевой тариф действует также для сервиса автоплатежей на счета, которые регулярно выставляют поставщики услуг.

"Количество пользователей ВТБ Онлайн с начала года выросло на 12,5%, это важнейший дистанционный канал банка, которым ежемесячно пользуются более 17 млн наших клиентов. Мы видим, что сервис онлайн-оплаты набирает популярность и постоянно увеличиваем число поставщиков услуг в каталоге. Сегодня он включает в себя более 50 тысяч организаций по всей России, из них 99% платежей проходят без комиссии, что позволяет существенно экономить при совершении регулярных оплат. Список партнеров достаточно широк и покрывает практически всю страну: поставщики коммунальных услуг, интернет-провайдеры, бюджетные организации, учреждения образования, туристические компании, благотворительность и другие", – отметил Руслан Новиков, начальник управления "Платежи" департамента транзакционного розничного бизнеса ВТБ.

Сегодня в ВТБ Онлайн можно оплатить без комиссии услуги ЖКХ, штрафы ГИБДД, образование и другие, в том числе по QR-коду из выставленной квитанции. Также доступна опция подключения автоплатежа на услуги ЖКХ и штрафы ГИБДД. Каталог ВТБ Онлайн постоянно пополняется новыми поставщиками, что помогает клиентам оплачивать услуги без заполнения реквизитов всего в пару кликов.

Комиссия 0% при оплате в адрес бюджетных организаций и поставщиков услуг в каталоге ВТБ Онлайн.
За исключением оплаты в адрес Поставщиков услуг через агрегаторов: Система Город Республики Башкортостан; Система Город Иркутской области; Система Город Челябинской области; Система Город Алтайского края; Пермь Процессинговое Агентство. Также платежей по реквизитам, где комиссия составляет 0,5% от суммы платежа, мин.10 руб., но не более 3000 руб.

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Теги:
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