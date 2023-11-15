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Спорт

"Единая Россия" к 85-летию самбо провела II Всероссийский форум "Время самбо"

17 ноября 2023 11:26  [121] Спорт
Фото: пресс-служба НРО “Единая Россия”

Фото: пресс-служба НРО “Единая Россия”

II Всероссийский форум "Время самбо", организаторами которого выступают партпроект "Zа самбо" и профильная спортивная федерация, собрал более тысячи участников из регионов в Международном центре самбо в Лужниках. Это действующие спортсмены и ветераны самбо, тренеры, координаторы партпроекта, делегаты межрегиональных форумов.

Приветствие участникам форума "Единой России" направил президент Владимир Путин. Глава государства подчеркнул, что юбилей этого вида спорта – хороший повод вспомнить о многих поколениях выдающихся соотечественников, атлетов, тренеров, организаторов спорта: благодаря заложенным ими замечательным традициям реализуются масштабные, востребованные проекты, нацеленные на продвижение ценностей физической культуры и здорового образа жизни.

"Одним из них является День самбо, который ранее проводился по инициативе и при поддержке самих спортсменов и энтузиастов. Убежден – широкое празднование этого события будет способствовать популяризации данного единоборства, вовлечению в его орбиту людей разного возраста, молодежи, гармоничному воспитанию подрастающего поколения", – зачитал текст обращения помощник президента, первый вице-президент Олимпийского комитета России Игорь Левитин.

На пленарном заседании форума обсудили реализацию партпроекта, развитие инфраструктуры для занятий самбо в школах, вузах и на селе, вопросы подготовки тренеров, роли самбо в патриотическом воспитании, обменялись успешными региональными практиками по развитию этого вида спорта и подвели предварительные итоги 2023 года.

Секретарь Генсовета "Единой России", председатель общественного совета партпроекта "Zа самбо" Андрей Турчак сообщил, что более тысячи секций самбо открыто по всей стране по партпроекту "Единой России", в них занимаются свыше 100 тысяч человек. Более 2 тысяч школ и 130 вузов оборудованы спортзалами для занятий. В проекте "Самбо - в школу!" участвует 2,7 тысяч учебных заведений и порядка 700 тысяч детей. Только в текущем году в стране прошло более 200 значимых официальных спортивных соревнований по самбо. Впервые дан старт "Школьной лиге самбо".

Андрей Турчак напомнил, что "Единая Россия" на протяжении многих лет развивает инфраструктуру для занятий спортом в целом по стране. "Мы строим ФОКи, спортивные площадки, ремонтируем и оборудуем спортивные залы. Наша общая задача – сделать самбо доступным каждому. Чтобы в каждом городе, в каждом населенном пункте, в самом маленьком и удаленном, был свой спортивный зал и была открыта своя секция самбо", - сказал он.

Секретарь Генсовета партии предложил закрепить принцип доступности секций самбо в региональных программах развития этого вида спорта. По его словам, важно при этом обеспечить доступность таких секций прежде всего для многодетных, малообеспеченных семей и для семей участников специальной военной операции.

Андрей Турчак подчеркнул, что самбо воспитывает настоящих патриотов, Героев, самоотверженных людей, которые точно знают, что такое защита своей семьи.

"Многие наши прославленные самбисты, не задумываясь, откликнулись на призыв Родины, пошли добровольцами на фронт и принимают сейчас участие в специальной военной операции. Это настоящие бойцы, чье мужество и героизм были отмечены государственными наградами", - сказал он.

В свою очередь, координатор партпроекта, президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев предложил включить самбо в перечень дисциплин Всемирных игр дружбы, которые пройдут в России в 2024 году.

На площадке форума Всероссийская федерация самбо учредила Знамя самбо, Клятву самбиста и его Кодекс. Также прошла церемония гашения марки к 85-летию самбо.

Напомним, в Нижегородской области партийный проект "Zа самбо" стартовал в октябре 2022 года. 

"Благодаря проекту "Zа самбо" партия "Единая Россия" дала толчок развитию этому виду спорта в стране, программе "Самбо в школах". Включаются ресурсы, оказывается содействие, поддержка в организации новых площадок для занятий, привлечения детей и молодежи к спорту, национальной культуре", - отметил президент Федерации самбо Нижегородской области Андрей Барынкин.

Целью проекта является развитие и популяризация самбо как отечественного вида спорта и важной составляющей российской культуры, а также организация работы секций самбо в сельских территориях, содействие строительству и реконструкции залов самбо.

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Теги:
Единая Россия Спорт
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