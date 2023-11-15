Профориентационные мероприятия пройдут в Нижегородской области на следующей неделе Общество

Нижегородский центр занятости населения на предстоящей неделе запланировал ряд профориентационных мероприятий для различных категорий граждан.

Как сообщает управление по труду и занятости населения Нижегородской области, специалисты проведут групповые консультации психолога с обсуждением вопросов трудоустройства, профессионального развития, а также при необходимости смены направления деятельности. Психолог поможет определить уровень стресса гражданина, его притязаний и, если потребуется, предоставит рекомендации по коррекции той или иной характеристики.

Карьерные консультанты центра занятости дадут рекомендации по составлению конкурентоспособного резюме, а также успешному прохождению собеседования.

Специалисты центра занятости проведут профориентационные мероприятия для безработных. Встречи запланировали дзержинский филиал Нижегородского центра занятости 22 ноября с 10:00 до 11:30 и кстовский филиал – 24 ноября с 09:00 до 10:00.

Также пройдут профориентационные мероприятия для студентов. 20 ноября встреча состоится Дзержинском техникуме им. Красной Армии с 11:00 до 12:00, а 21 ноября – в Кстовском нефтяном техникуме им. Б.И. Корнилова с 13:20 до 14:50.

Для школьников профориентационное мероприятие запланировано в школе №46 Нижнего Новгорода 23 ноября с 13:00 до 15:00.

Для несовершеннолетних граждан консультанты центра занятости проведут профориентационные занятия, в рамках которых ознакомят ребят с престижными видами профессий, а также наиболее популярными направлениями профессионального обучения, помогут оценить их личные качества и мотивацию на работу, выявить наиболее подходящую сферу деятельности, мотивируют на дальнейшее профессиональное и личностное развитие.

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