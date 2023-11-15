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Общество

Жители Нижегородской области могут выдвинуть свои работы в области науки и техники на премию Правительства РФ

19 ноября 2023 12:23  [121] Общество

Жители Нижегородской области приглашаются к участию в конкурсе работ на соискании премии Правительства РФ в области науки и техники 2024 года. Об этом сообщают организаторы премии.

Кроме того, объявлен отдельный конкурс на соискание премий Правительства РФ в области науки и техники для молодых ученых, возраст которых не превышает 35 лет.

Работы принимаются до 20 февраля 2024 года.

Премии присуждаются ежегодно гражданам Российской Федерации, иностранным гражданам и лицам без гражданства за следующие достижения:

- научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, завершившиеся созданием и широким применением в производстве принципиально новых технологий, техники, приборов, оборудования, материалов и веществ;

- практическую реализацию изобретений, открывающих новые направления в технике и технологиях;

- научно-исследовательские разработки, применяемые в области разведки, добычи и переработки полезных ископаемых;

- высокоэффективные научно-технические разработки, реализованные на практике в области производства, переработки и хранения сельскохозяйственной продукции;

- высокие результаты в исследованиях, разработке и практическом применении новых методов и средств в медицине и здравоохранении;

- научные, проектно-конструкторские и технологические достижения в области строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства;

- работы, внесшие вклад в решение проблем экологии и охраны природы;

- научно-исследовательские разработки, содействующие повышению эффективности реального сектора экономики;

- научно-технические исследования и разработки в интересах обороны и безопасности страны, результаты которых использованы при создании новой военной и специальной техники.

Выдвигаемая на соискание премии работа принимается к рассмотрению при наличии материалов и документов, подтверждающих достигнутые результаты и их реализацию на практике не менее чем за один год до срока приема работ.

По итогам конкурсов премию Правительства РФ в области науки и техники получат 20 авторов (размер премии – по 2 млн рублей), премию в области науки и техники для молодых ученых - авторы семи работ (по 1 млн рублей).

Все документы и материалы принимаются от авторов или ответственных лиц в Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации в рабочие дни по адресу: 125009, г. Москва, Брюсов переулок, д. 21, каб. 134. В здании действует пропускная система, в связи с чем прием работ осуществляется строго по предварительной записи по телефонам: 8 (495) 547-12-59, доб. 3815 или доб. 3823.

Кроме того, работу необходимо разместить на сайте: правпремии.рф. Электронная почта организаторов премии: pravpremii@minobrnauki.gov.ru.

Подробную информацию можно узнать по ссылке.

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Теги:
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