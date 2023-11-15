Массовый сбой произошел в работе "ВКонтакте" Общество

Нижегородцы массово жалуются на сбой в работе социальной сети "ВКонтакте".

Сейчас при попытке загрузить какой-либо сервис сайта пользователи видят сообщение о том, что страница временно недоступна.

Отметим, что периодически сайт соцсети "поднимается", но работает со значительными задержками, однако затем сайт выдает то же сообщение об ошибке.

Не работают и мобильные приложения "ВКонтакте" на IOS и Android.

Как прокомментировали РИА Новости в компании, в настоящее время идет работа над восстановлением доступа.

Напомним, недавно в Нижегородской области были недоступны дистанционные сервисы проверки баланса и пополнения транспортных карт в мобильных приложениях, а также оплата проезда виртуальной транспортной картой.

Сервисы были недоступны три недели.