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Общество

Массовый сбой произошел в работе "ВКонтакте"

22 ноября 2023 15:33  [122] Общество

Нижегородцы массово жалуются на сбой в работе социальной сети "ВКонтакте".

Сейчас при попытке загрузить какой-либо сервис сайта пользователи видят сообщение о том, что страница временно недоступна.

Отметим, что периодически сайт соцсети "поднимается", но работает со значительными задержками, однако затем сайт выдает то же сообщение об ошибке.

Не работают и мобильные приложения "ВКонтакте" на IOS и Android. 

Как прокомментировали РИА Новости в компании, в настоящее время идет работа над восстановлением доступа.

Напомним, недавно в Нижегородской области были недоступны дистанционные сервисы проверки баланса и пополнения транспортных карт в мобильных приложениях, а также оплата проезда виртуальной транспортной картой.

Сервисы были недоступны три недели.

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Теги:
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