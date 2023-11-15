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Общество

Первый предпрофильный транспортный класс открыт в школе №176 Нижнего Новгорода

22 ноября 2023 16:58  [83] Общество
Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Первый предпрофильный транспортный класс открыт в школе №176 в Нижнем Новгороде.

Как сообщили в городском департаменте образования, профориентационный проект реализуется при поддержке МП "Нижегородское метро", Нижегородского техникума транспортного обслуживания и сервиса и городской Думы Нижнего Новгорода. 

Кроме того, стороны подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии социальных партнеров школы в рамках профориентации учащихся 7-11 классов.    

Директор городского департамента образования Владимир Радченко отметил, что работа, связанная с предпрофильным и профильным образованием, проводится при поддержке главы города Юрия Шалабаева.

"В Нижнем Новгороде создана хорошая практика открытия предпрофильных и профильных школьных классов. Крупные предприятия города, включая нижегородский метрополитен, в настоящий момент являются социальными партнерами школ. Это очень важно, так как уже на ранних ступенях образования мы можем проводить профориентацию учеников нижегородских школ и получать реальный результат при их дальнейшем трудоустройстве", - подчеркнул он.

В рамках проекта для учеников 7М класса школы №176 будут проводиться тематические занятия как в транспортном учебном классе школы, так и непосредственно на базе Нижегородского метрополитена. Школьники познакомятся с историей метро в Нижнем Новгороде, с его влиянием на развитие транспортной инфраструктуры города. Также школьникам расскажут о востребованных профессиях метрополитена и о возможности обучения этим специальностям в Нижегородском техникуме транспортного обслуживания и сервиса.  

Кроме того, запланированы практические уроки на базе МП "Нижегородское метро".

"Со школой №176 у нас партнерство сложилось исторически – первые станции Нижегородского метро открыты в 1985 году, а школа открыта двумя годами позже. Поэтому мы с большим энтузиазмом и серьезностью восприняли предложение директора школы Ирины Овчинниковой об открытии профильного транспортного класса и согласовали его организацию с региональным министерством образования, городской администрацией и нашим партнерам – Московским метрополитеном. Теперь будем обучать семиклассников производственной практике в метро", - рассказал директор МП "Нижегородское метро" Олег Яушев.

Как сообщалось ранее, мэрия опубликовала проект планировки территории под продление метро в Сормове.
 
 

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Теги:
Метро Школы
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