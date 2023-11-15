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Бизнес

МТС увеличила покрытие LTE в столице Золотой Хохломы

23 ноября 2023 15:46  [105] Бизнес

Компания МТС сообщает об установке нового телеком-оборудования в Семенове, известном как столица Золотой Хохломы, матрешки и резьбы по дереву. Благодаря строительству базовых станций и перераспределению нагрузки прирост скорости передачи данных составил в среднем 50%.

Семенов - небольшой город в Нижегородской области, получивший широкую мировую известность в связи с художественной обработкой дерева. Первые упоминания о Семенове относят к началу XVII века. Населенный пункт выполнял роль торгово-культурного центра. Из окрестностей сюда везли "щепной" товар: разнообразные чаши, ковши, ложки и прочие атрибуты. В Семенове их окрашивали и отправляли в продажу. Сегодня туристов привлекает в Семенов слава мастеров хохломской росписи и резчиков по дереву. 

В рамках реализации проекта по улучшению качества связи МТС установила новые базовые станции LTE в центре города и перераспределил нагрузку между существующими. Проведенный апгрейд только за последние два года позволил расширить зону LTE-покрытия и увеличить скорость мобильного интернета в местах притяжения туристов и местных жителей: на ул. Лесная, ул. Гражданская, ул. Трудовая, ул. Заводская, пл. Бориса Корнилова и прилегающих территориях. Высокоскоростной мобильный интернет позволит абонентам комфортно пользоваться современными цифровыми сервисами, общаться в мессенджерах, делиться фотографиями и видео в социальных сетях в режиме реального времени, в том числе, при посещении Семеновского историко-художественного музея, музея народного быта Семена Ложкаря, музея матрешки и традиционной игрушки и музейно-туристского центра "Золотая хохлома". 

"Следующий год станет юбилейным не только для самого города Семенов, которому исполнится 245 лет, но и для фестиваля народных художественных промыслов "Золотая Хохлома", объединяющего умельцев со всей страны уже в 20-й раз. Тех, кто приезжает в регион, встречает наш онлайн-путеводитель, который помогает сориентироваться не только в Нижнем Новгороде, но и в городах областного значения, ставшими дополнительными точками притяжения", - отметил директор филиала МТС в Нижегородской области Дмитрий Бобиков. 

О Семенове 

Семенов был спроектирован и получил статус города при личном участии императрицы Екатерины II в 1779 году. Для застройки города был утвержден генеральный план, в котором использовались архитектурные принципы французского градостроительства, когда все улицы сходятся к одной площади, за что Семенов именуют "маленьким Парижем". В 1990 году город был включен в список исторических городов России как памятник градостроительства конца XVIII - начала XIX вв. На сегодняшний день Семенов включен в национальный туристический маршрут "С умыслом #PROпромыслы".

Cамым старинным и ведущим промыслом Семеновского уезда всегда считался ложкарный – не случайно Семенову было присвоено звание "ложкарной столицы" России. За всю историю Семенова было произведено более 1 млрд. деревянных ложек. 

Особую популярность снискала хохломская роспись по дереву, не имеющая аналогов в мировом декоративном искусстве. Семеновская матрешка является едва ли не главным символом Нижегородской области и всей России. На фабрике художественной росписи в Семенове была сделана самая большая 72-местная матрешка, которую представили в Японии на выставке «Экспо – 70», и до сих пор этот рекорд не побит.

Сегодня познакомиться с Семеновской хохломской росписью могут пассажиры московского и петербургского метро, где запущен тематический поезд "Нижний Новгород: 100% настоящая Россия".

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Теги:
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