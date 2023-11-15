Олег Лавричев: "Каждая из достойных матерей заслуживает бесконечной благодарности, внимания, любви и заботы своих детей" Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Председатель Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев направил свое поздравление с Днем матери.

"Со всей теплотой и искренностью души поздравляю вас с вашим замечательным и светлым праздником! Желаю вам счастья, здоровья и благополучия!

Все мамы такие разные: молодые, неопытные и переживающие по мелочам, взрослые, мудрые и спокойные, сильные, отважные и стремительные, веселые и серьезные, домашние и работающие, мамы-друзья и мамы-контролеры. Все разные, но едины в своем предназначении – быть началом жизни. Как сказал Максим Горький: "Как ни велики гении, вожди, герои, выше всех мать. В каждом нашем деле – ее дело, в каждом нашем подвиге – ее подвиг".

Да, каждая из достойных матерей заслуживает бесконечной благодарности, внимания, любви и заботы своих детей. И мне бы очень хотелось, чтобы добрые сердца мам сегодня были наполнены счастьем и радостью.

Именно поэтому, обращаясь ко всем, у кого есть мама, хочу еще раз напомнить, как важно оберегать от душевных ран, огорчений и неприятностей человека, который любит тебя просто за то, что ты есть, человека, которого никто никогда не заменит", - говорится в поздравлении.