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Общество

Митрополит Георгий провел встречу со слушателями КУПНО

24 ноября 2023 16:40  [89] Общество

Фото: Глеб Пушменков

Митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий посетил Корпоративный университет правительства Нижегородской области (КУПНО), сообщили в Нижегородской епархии.

Согласно информации, в рамках визита митрополит освятил здание университета и встретится с представителями правительства Нижегородской области, студентами нижегородских вузов, активом общероссийского общественно-государственного движения "Движения первых" и участниками проекта "Лидеры Нижегородской области".

Министр кадровой политики Нижегородской области Екатерина Лебедева отметила символичность того, что встреча проходит в зале, посвященном Кузьме Минину.

"В этом зале как нельзя лучше приходят на память уроки истории. Вспоминается, что Кузьму Минина вдохновило на свой бессмертный подвиг послание Патриарха Гермогена. Даже будучи в заключении, Патриарх рассылал по городам грамоты с призывом объединиться и спасти Россию от захватчиков. Этот пример доказывает – как важны духовно-нравственные ориентиры в любом начинании. Особенно для молодых людей, которые еще не имеют значительного жизненного опыта и которыми – к сожалению – легче манипулировать различным деструктивным силам", — сказала она.

По словам митрополита Георгия, КУПНО - уникальный проект, который помогает молодым людям найти верную дорогу в жизни и приносить пользу Отечеству.

"Вы — будущее страны. Когда-то, будучи студентом Московских духовных школ, я услышал от преподавателя слова: "Вы — будущее Церкви". Я не осознал до конца их глубину, не принял в сердце. Но поколения сменяют друг друга и вы, действительно, будущее России. Все хотят быть успешными людьми, добиться положительных результатов в том или ином деле. И счастье понять, к чему вы призваны Господом. Это залог успеха. Его составными частями являются способности человека, плюс возможности, которые ему даются (в частности, они даны вам в этом замечательном учебном заведении), а третье — это старания и труды, это работа, которую за человека никто не сделает. Ваша задача сейчас – по максимуму взять знания, чтобы применить их потом на благо своей души и нашей Родины. Ее история — это во многом, история Русской Православной Церкви. И если иссякнет дух Святой Руси на нашей земле, то и страны не будет. Понимание этого — залог государственной безопасности", – сказал митрополит Георгий.

В завершение встречи митрополит Георгий ответил на вопросы присутствующих.

Митрополит Георгий подарил университету Казанскую икону Божией Матери, а Екатерина Лебедева преподнесла главе Нижегородской митрополии картину с изображением храма в селе Николо-Погост Городецкого района.

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Теги:
КУПНО митрополит Георгий
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