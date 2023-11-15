Проект "Кадры будущего" в НГЛУ – для золотого кадрового резерва страны Общество

Проект Кадры будущего в НГЛУ – для золотого кадрового резерва страны

Около 2000 человек стали участниками проекта Школа современных компетенций "Кадры будущего" в Нижегородском государственном лингвистическом университете им.Н.А.Добролюбова. Проект, реализующийся при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь), Российского Союза Молодежи – это уникальный комплекс образовательных модулей по направлениям "экономика", "менеджмент", "право", "IT", "PR и реклама", "психология", "журналистика". Дисциплины преподаются на иностранных языках.



Участники школы – студенты и молодые специалисты НГЛУ в возрасте от 18 до 35 лет, но несмотря на то, что проект задумывался как внутривузовский, в нем также приняла участие молодежь из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани.



"Школа современных компетенций "Кадры будущего" в НГЛУ – это проект, который направлен на повышение конкурентоспособности студентов и молодых специалистов, повышение их востребованности на рынке труда, - говорит научный руководитель проекта, ректор НГЛУ, профессор Жанна Никонова. – Школа позволяет студентам выстроить профессиональную траекторию, сочетая не только теорию, но и практические занятия. Это позволяет молодым людям развиваться в том направлении, в котором они хотят".



Школа современных компетенций "Кадры будущего" в НГЛУ практикует разные форматы обучения: очные мастер-классы и онлайн-теренинги с ведущими экспертам иняза. По окончании все участники получат сертификаты и удостоверения о повышении квалификации, которые дополнят их профессиональное портфолио.

Фото пресс-службы НГЛУ