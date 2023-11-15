Занятия по китайскому и английскому языку продолжаются в Штабе общественной поддержки

С 27 ноября по 2 декабря на площадке Штаба общественной поддержки пройдут различные мастер-классы. Участие в них может принять любой житель города и области. Все занятия проходят бесплатно.
27 ноября
17.00 – занятия по китайскому языку
28 ноября
12.00- йога
14.00 - лекция "Смартфон не просто телефон"
16.00 - танцевальный мастер-класс "Бачата"
17.00 - лекция "Китайская иероглифика"
29 ноября
13.00 - танцевальный мастер-класс "Восточные танцы"
15.00 - лекция "Горький и Шаляпин. Гении в профессии, простые люди в жизни. Дружба двух великих людей"
30 ноября
15.00 - цикл лекций «Доктор говорит»
1 декабря
12.00 - занятия по английскому языку
2 декабря
16.00 – курсы татарского языка
Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+