Занятия по китайскому и английскому языку продолжаются в Штабе общественной поддержки Общество

С 27 ноября по 2 декабря на площадке Штаба общественной поддержки пройдут различные мастер-классы. Участие в них может принять любой житель города и области. Все занятия проходят бесплатно.

27 ноября

17.00 – занятия по китайскому языку

28 ноября

12.00- йога

14.00 - лекция "Смартфон не просто телефон"

16.00 - танцевальный мастер-класс "Бачата"

17.00 - лекция "Китайская иероглифика"

29 ноября

13.00 - танцевальный мастер-класс "Восточные танцы"

15.00 - лекция "Горький и Шаляпин. Гении в профессии, простые люди в жизни. Дружба двух великих людей"

30 ноября

15.00 - цикл лекций «Доктор говорит»

1 декабря

12.00 - занятия по английскому языку

2 декабря

16.00 – курсы татарского языка