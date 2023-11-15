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Общество

Сбербанк анонсировал пилотный запуск исламской ипотеки в России

27 ноября 2023 16:54  [86] Общество

Сбербанк объявил о пилотном запуске программы исламской ипотеки "Ипотека Мурабаха". Как сообщает телеканал "360", особенные условия кредита под залог недвижимости начали тестировать в Башкирии и Дагестане.

По условиям программы в договоре купли-продажи стоимость недвижимости необходимо указывать с учётом наценки, в рассрочку и без уплаты процентов. Как указали в Сбербанке, такой принцип соответствует стандартам AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions).

"Ипотека Мурабаха" доступна на сумму от 300 тысяч до 100 млн рублей сроком до 20 лет с минимальным первоначальным взносом от 30%", — говорится в релизе компании.

Причём приобретение квартиры на данных условиях будет доступно всем гражданам РФ, независимо от их вероисповедания.

Согласно информации, в Башкирии данные условия распространят на новостройки и вторичное жилье, а в Дагестане — только на первичный рынок. Причём жильё в новых домах можно будет приобрести только у девелоперов, прошедших аккредитацию в банке и использующих эскроу-счета.

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Теги:
Жилье Ипотека Сбербанк
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