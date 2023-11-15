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Общество

Нижегородские судебные приставы вместе с воспитанниками детского дома посетили театр

27 ноября 2023 17:15  [50] Общество

Сотрудники службы судебных приставов в Нижнем Новгороде вместе с воспитанниками детского дома №3 посетили спектакль учебного театра Нижегородского театрального училища имени Е. А. Евстигнеева "Белоснежка". Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ФССП по Нижегородской области.

Всероссийская неделя "Театр и дети" проходит с 24 по 30 ноября. Целью акции является приобщение подрастающего поколения к театральному искусству, знакомство с видами театров и именами выдающихся театральных деятелей.

Воспитанники детского дома смогли почувствовать, что театр – особый и прекрасный мир, где всё необычно. Не выходя из зрительного зала, можно совершить увлекательное путешествие в любую точку планеты и в любую эпоху.  

Любое посещение подобных мероприятий - всегда праздник для воспитанников детского дома. Благодаря нижегородским судебным приставам, организовавшим поход в театр, ребята ощутили это в полной мере.

После представления дети с удовольствием общались со студентами театрального училища и членами Молодежного совета ГУФССП России по Нижегородской области. Юные гости получили в этот день массу приятных впечатлений. Они фотографировались с куклами и участниками представления и даже смогли попробовать себя в роли актеров кукольного отделения. 

Как сообщалось ранее, главный судебный пристав Нижегородской области и региональный омбудсмен подписали соглашение.

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Теги:
Дети ФССП
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