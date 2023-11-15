ЦБ РФ возобновит операции по закупке и продаже валюты из ФНБ Экономика

Российский Центробанк с января 2024 года возобновит операции по покупке и продаже валюты из Фонда национального благосостояния. Об этом со ссылкой регулятора сообщил телеканал "360".

Как уточнили в ЦБ РФ, механизм вновь заработает с учётом всех операций, осуществлённых со средствами ФНБ в 2023 году.

"Ежедневный сальдированный объём покупки/продажи в рамках указанных операций рассчитывается исходя из равномерного распределения общей суммы на 12 календарных месяцев (с учётом количества торговых дней)", — говорится в сообщении представителей Центробанка.

Напомним, Фонд национального благосостояния России (ФНБ) — российский государственный резервный фонд, который является частью механизма пенсионного обеспечения граждан РФ на длительную перспективу. ФНБ формируется за счёт дополнительных доходов федерального бюджета от нефтегазового комплекса и доходов от управления собственными средствами с целью обеспечения сбалансированности (покрытия дефицита) федерального бюджета и бюджета ПФР. Объём ФНБ по состоянию на 1 октября 2023 составляет 13,6 трлн рублей.

В сентябре текущего года на заседании правительства министр финансов Антон Силуанов заявлял, что размер Фонда национального благосостояния на конец 2024 года составит 6,7 трлн рублей.