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Экономика

ЦБ РФ возобновит операции по закупке и продаже валюты из ФНБ

27 ноября 2023 18:10  [80] Экономика

Российский Центробанк с января 2024 года возобновит операции по покупке и продаже валюты из Фонда национального благосостояния. Об этом со ссылкой регулятора сообщил телеканал "360".

Как уточнили в ЦБ РФ, механизм вновь заработает с учётом всех операций, осуществлённых со средствами ФНБ в 2023 году.

"Ежедневный сальдированный объём покупки/продажи в рамках указанных операций рассчитывается исходя из равномерного распределения общей суммы на 12 календарных месяцев (с учётом количества торговых дней)", — говорится в сообщении представителей Центробанка.

Напомним, Фонд национального благосостояния России (ФНБ) — российский государственный резервный фонд, который является частью механизма пенсионного обеспечения граждан РФ на длительную перспективу. ФНБ формируется за счёт дополнительных доходов федерального бюджета от нефтегазового комплекса и доходов от управления собственными средствами с целью обеспечения сбалансированности (покрытия дефицита) федерального бюджета и бюджета ПФР.

Объём ФНБ по состоянию на 1 октября 2023 составляет 13,6 трлн рублей.

В сентябре текущего года на заседании правительства министр финансов Антон Силуанов заявлял, что размер Фонда национального благосостояния на конец 2024 года составит 6,7 трлн рублей.

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Теги:
Финансы ЦБ РФ
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