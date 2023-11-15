Евгений Люлин: "Экономика, политика, работа предприятий, – всё нуждается в качественном юридическом сопровождении" Общество

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин направил свое поздравление с Днем юриста.

"Уважаемые члены юридического сообщества – ветераны юриспруденции, правоведы, судьи, адвокаты, следователи, нотариусы, правозащитники, прокурорские работники, специалисты Минюста! Поздравляю всех, кто служит Закону, с Днем юриста!

Ваш труд востребован во всех сферах жизни. Экономика, политика, работа предприятий, социальная защита, общественная деятельность – всё нуждается в качественном юридическом сопровождении. Поэтому особое значение имеет ваш профессионализм и ответственность, приверженность принципам морали и справедливости, верховенства права.

Законодательное Собрание области уделяет особое внимание вопросам развития бесплатной юридической помощи различным категориям граждан, повышению эффективности работы мировых судов. Мы взаимодействуем с юридическим сообществом, неизменно решая вопросы в интересах людей.

Позвольте мне пожелать всем юристам профессиональных успехов! Пусть ваша деятельность всегда способствует утверждению принципов правового государства и росту правовой культуры граждан!" - говорится в поздравлении.