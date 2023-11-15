Нижегородские проекты - победители финала Russian Event Awards
Ограничение парковки в центре Нижнего Новгорода до 15 марта
Прямая линия губернатора состоится 7 декабря
Итоги конкурса "Клиника года 2023" в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
03 декабря 2023 10:10  [89] Синоптики предупреждают о резком ухудшения погоды в Нижегородской области
03 декабря 2023 10:00  [96] Евгений Люлин: "Люди с ограниченными возможностями показывают вдохновляющий пример безграничной силы духа"
03 декабря 2023 09:35  [115] Евгений Люлин: "Экономика, политика, работа предприятий, – всё нуждается в качественном юридическом сопровождении"
03 декабря 2023 08:55  [145] Евгений Люлин: "Проходят десятилетия, но не иссякает поток людей, несущих цветы к воинским мемориалам"
02 декабря 2023 19:49  [93] ННГУ отметил 60-летний юбилей первого в стране факультета ВМК
02 декабря 2023 15:19  [339] Новогодняя программа будет организована в "Заповедных кварталах"
02 декабря 2023 13:33  [353] Православная ярмарка пройдет в Нижнем Новгороде
02 декабря 2023 12:56  [368] Нижегородских школьников приглашают на олимпиаду "Путь в IT"
02 декабря 2023 11:50  [286] Новый ФАП открыли в селе Кузятово Ардатовского округа
01 декабря 2023 21:57  [289] Представители "Единой России" в день рождения партии встретились с многодетными семьями
Общество

Евгений Люлин: "Экономика, политика, работа предприятий, – всё нуждается в качественном юридическом сопровождении"

03 декабря 2023 09:35  [115] Общество

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин направил свое поздравление с Днем юриста.

"Уважаемые члены юридического сообщества – ветераны юриспруденции, правоведы, судьи, адвокаты, следователи, нотариусы, правозащитники, прокурорские работники, специалисты Минюста! Поздравляю всех, кто служит Закону, с Днем юриста!

Ваш труд востребован во всех сферах жизни. Экономика, политика, работа предприятий, социальная защита, общественная деятельность – всё нуждается в качественном юридическом сопровождении. Поэтому особое значение имеет ваш профессионализм и ответственность, приверженность принципам морали и справедливости, верховенства права.

Законодательное Собрание области уделяет особое внимание вопросам развития бесплатной юридической помощи различным категориям граждан, повышению эффективности работы мировых судов. Мы взаимодействуем с юридическим сообществом, неизменно решая вопросы в интересах людей.

Позвольте мне пожелать всем юристам профессиональных успехов! Пусть ваша деятельность всегда способствует утверждению принципов правового государства и росту правовой культуры граждан!" - говорится в поздравлении.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Евгений Люлин
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Нижегородская область - на форуме China High-Tech Fair (CHTF) в Китае
15 ноября 2023 16:25Нижегородская область - на форуме China High-Tech Fair (CHTF) в Китае
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph