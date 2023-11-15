Евгений Люлин: "Конституция 1993 года скрепила нашу страну" Общество

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин направил поздравление с Днем Конституции Российской Федерации.

"В год 30-летия основного закона нашей страны нужно вспомнить о том, как трудно складывался путь российского общества к демократическому государству, гарантирующему свободу личности, защиту прав человека, возможность самореализации каждого гражданина РФ.

Именно Конституция 1993 года скрепила нашу страну. Следование конституционным принципам и нормам существенно расширило сферу действия права и закона, открыло простор к развитию гражданского общества, а внесенные позднее поправки в Конституцию Российской Федерации защитили наши традиционные ценности.

День Конституции – праздник патриотов, одно из главных общенациональных торжеств, символ обновления и возрождения великой России. Хочу в этот день пожелать всем успехов в вашей деятельности на благо Родины, а нашему Отечеству – побед и процветания!" - сказал Евгений Люлин.