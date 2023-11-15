Старый Борский мост закроют на глобальный ремонт с мая 2024 года
Регистрация автомобилей доступна в МФЦ в "Жар-Птице"
Итоги конкурса "Клиника года 2023" в Нижнем Новгороде
Голосование за проекты "Вам решать!" открыто до 20 декабря
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
28 ноября 2023 16:08  [37] Корпус "Школы 800" в Сормовском районе поставили на кадастровый учет
28 ноября 2023 15:54  [73] Наталья Назарова: "Поддержка семейных ценностей способствует укреплению общества в целом"
28 ноября 2023 15:26  [97] Два надземных перехода появятся на трассе Р-158 в Нижегородской области в декабре
28 ноября 2023 14:53  [119] Эн+ запускает в Нижнем Новгороде благотворительную акцию "Новогодний марафон"
28 ноября 2023 14:21  [153] Ольга Гусева представила нижегородский опыт в реализации международных проектов на Всемирном Русском Народном Соборе
28 ноября 2023 14:06  [129] Фонд "ОМК-Участие" провел в Выксе второе исследование по восприятию инвалидности
28 ноября 2023 13:52  [168] Общественные обсуждения новой канатной дороги через Оку пройдут 2-31 декабря
28 ноября 2023 13:37  [135] Артем Кавинов: "Семья – краеугольный камень в наших традиционных ценностях"
28 ноября 2023 13:30  [145] Около 4,6% нижегородских садиков и школ частично закрыты на карантин по ОРВИ
28 ноября 2023 12:54  [183] Почти 4,7 млн рублей выделено на отлов бездомных животных в Нижнем Новгороде
Общество

Наталья Назарова: "Поддержка семейных ценностей способствует укреплению общества в целом"

28 ноября 2023 15:54  [73] Общество

"Семья является основой общества, и ее здоровое состояние играет важную роль в развитии нации, поэтому полностью поддерживаю решение Президента объявить 2024 год Годом семьи в России", - прокомментировала подписание соответствующего указа депутат Государственной Думы ФС РФ Наталья Назарова.

По словам парламентария, в настоящее время институт семьи сталкивается с различными вызовами, такими как увеличение количества разводов, отсутствие взаимопонимания между поколениями и изменения социальных ролей мужчин и женщин в семье.

"Сейчас то время, когда просто необходимо уделить особое внимание поддержке и развитию семейных ценностей. Во-первых, семья является основой всего. Это место, где мы учимся любить, заботиться и быть ответственными. Поддержка семейных ценностей способствует укреплению общества в целом. Во-вторых, семья играет ключевую роль в воспитании и развитии детей. В ней дети усваивают основные ценности, навыки и нормы поведения, которые помогут им стать успешными и счастливыми взрослыми. В-третьих, в семье мы находим эмоциональную поддержку, понимание и безопасность. С родными и близкими людьми легче преодолевать трудности и строить счастливые и здоровые отношения. Наконец, семьи, основанные на уважении и поддержке, способны создавать гармоничное и стабильное окружение. Это ведет к уменьшению социальных проблем – таких, как насилие в семье, алкоголизм и наркомания", - добавила Наталья Назарова.

"Год семьи предоставляет возможность сконцентрировать больше внимания и сил на решении социальных и экономических задач. Это время для обмена опытом и лучших практик в области семейной политики. Верю, что тема следующего года будет только способствовать созданию благоприятной среды для развития детей, а также стимулировать обсуждение и поиск новых подходов к решению семейных вопросов", - подчеркнула депутат.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Наталья Назарова Семья
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Нижегородская область - на форуме China High-Tech Fair (CHTF) в Китае
15 ноября 2023 16:25Нижегородская область - на форуме China High-Tech Fair (CHTF) в Китае
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph