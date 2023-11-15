Наталья Назарова: "Поддержка семейных ценностей способствует укреплению общества в целом" Общество

"Семья является основой общества, и ее здоровое состояние играет важную роль в развитии нации, поэтому полностью поддерживаю решение Президента объявить 2024 год Годом семьи в России", - прокомментировала подписание соответствующего указа депутат Государственной Думы ФС РФ Наталья Назарова.

По словам парламентария, в настоящее время институт семьи сталкивается с различными вызовами, такими как увеличение количества разводов, отсутствие взаимопонимания между поколениями и изменения социальных ролей мужчин и женщин в семье.

"Сейчас то время, когда просто необходимо уделить особое внимание поддержке и развитию семейных ценностей. Во-первых, семья является основой всего. Это место, где мы учимся любить, заботиться и быть ответственными. Поддержка семейных ценностей способствует укреплению общества в целом. Во-вторых, семья играет ключевую роль в воспитании и развитии детей. В ней дети усваивают основные ценности, навыки и нормы поведения, которые помогут им стать успешными и счастливыми взрослыми. В-третьих, в семье мы находим эмоциональную поддержку, понимание и безопасность. С родными и близкими людьми легче преодолевать трудности и строить счастливые и здоровые отношения. Наконец, семьи, основанные на уважении и поддержке, способны создавать гармоничное и стабильное окружение. Это ведет к уменьшению социальных проблем – таких, как насилие в семье, алкоголизм и наркомания", - добавила Наталья Назарова.

"Год семьи предоставляет возможность сконцентрировать больше внимания и сил на решении социальных и экономических задач. Это время для обмена опытом и лучших практик в области семейной политики. Верю, что тема следующего года будет только способствовать созданию благоприятной среды для развития детей, а также стимулировать обсуждение и поиск новых подходов к решению семейных вопросов", - подчеркнула депутат.