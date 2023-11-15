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Общество

Ассамблея НГЛУ "ДружНО" служит укреплению статуса русского языка

28 ноября 2023 17:00  [105] Общество

Итоги Первой региональной Ассамблеи национальных культур и народов России "ДружНО" подвели в Нижегородском государственном лингвистическом университете им.Н.А.Добролюбова.

Мероприятие состоялось при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) и является проектом-победителем Всероссийского конкурса молодежных проектов среди образовательных организаций высшего образования "Росмолодежь. Гранты". Экспертное педагогическое сообщество и студенты сошлись в том, что Ассамблея должна стать традиционной. В обсуждение включались и представители вузов-партнеров НГЛУ им.Н.А. Добролюбова, которые в этом году стали участниками масштабного мероприятия.

Экспертное педагогическое сообщество и студенты считают, что Ассамблея должна стать традиционно

"Ассамблея "ДружНО" является продолжением Международного фестиваля национальных культур НГЛУ "В этом мире большом". Но Ассамблея приобрела более широкий масштаб, так как к участию в ней активно привлекались представители народов, живущих в России", - отметила научный руководитель проекта, ректор НГЛУ, профессор Жанна Никонова. - Ассамблея – это взаимодействие носителей разных лингвокультурных традиций, в том числе проживающих в Нижегородской области, формирование единого поликультурного молодежного пространства на базе НГЛУ. Это также создание условий для успешной социокультурной адаптации молодежи. Проблема социокультурной адаптации довольно сложна и содержит в себе множество аспектов. И такие мероприятия помогают в решении данной проблемы.  Такого рода события являются знаменательной вехой в укреплении единства и духовной общности народов, знакомят с их культурой, способствуют взаимопониманию между людьми. Не случайно название Ассамблеи "ДружНО" – самый главный ее смысл в том, что это территория дружбы, культуры, разнообразия и гармонии".

Ассамблея "ДружНО"– территория дружбы, культуры, разнообразия и гармонии

Глава оргкомитета проекта, директор Института русского языка НГЛУ Наталия Макшанцева подчеркнула чрезвычайную важность того, что языком общения Ассамблеи является русский язык: "Русский язык – это язык диалога между нациями. Диалог без понимания немыслим, а без взаимообогащения – бессмысленен. Найти понимание можно на основе общих высоких ценностей: идти вместе к высоким идеалам, имеющим общечеловеческое значении".

В свою очередь студенты-участники Ассамблеи отметили взаимообогащающий эффект мероприятия.

Фото пресс-службы НГЛУ

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