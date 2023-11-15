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Общество

Россияне не оценили идею Валентины Матвиенко о создании министерства счастья

28 ноября 2023 18:45  [81] Общество

Фото: сайт Совета Федерации

Больше половины россиян не одобрили идею спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко о создании министерства счастья. Об этом со ссылкой на данные ВЦИОМ сообщил телеканал "360".

Напомним, Валентина Матвиенко во время выступления на форуме "Знание. Первые" предложила открыть в России специальное ведомство, которое предварительно оценивало бы эффективность государственных мер по улучшению жизни. Она пояснила, что "счастливый человек сможет потом сделать счастливым несчастливого".

ВЦИОМ путём случайной выборки опросил 1600 человек старше 18 лет с просьбой оценить данную инициативу.

В итоге 56% респондентов выступили против создания министерства счастья и только 23% — за. Причём среди молодёжи до 25 лет сторонников этой идеи больше, чем противников.

Сторонники инициативы были уверены, что она поможет решить проблему психологического неблагополучия россиян. О том, что люди несчастны, заявили 29% принявших участие в опросе. Аргументом в пользу создания "министерства счастья" также называли необходимость повышать материальное и социальное благополучие людей, достигать гармонии в обществе.

Противники идеи в 19% случаев парировали, что нет универсальных методов, поэтому нельзя сделать всех счастливыми. А вот об избытке чиновников заявили 16% опрошенных, а на бессмысленность инициативы указали 14%.

Около трети участников исследования (28%) заявили, что для счастья нужно повысить пенсии и зарплаты, 12% для счастья нужна доступная качественная медицина, а 10% - снижение цен.

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Теги:
Министерства Опрос
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