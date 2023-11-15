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Бизнес

Вера Подгузова: "России необходимы новые "герои нашего времени" в сфере науки и технологического предпринимательства"

28 ноября 2023 17:36  [45] Бизнес

Вера Подгузова, старший вице-президент, директор по внешним связям ПСБ, выступила модератором сессии "Российская сцена науки и технологий в поисках новых героев" на Конгрессе молодых ученых в парке науки и искусств "Сириус" в Сочи. В своем вступительном слове она отметила, что, по последним открытым исследованиям, более 70% россиян интересуются достижениями в науке и технике, и интерес к ним за последние 2 года вырос. При этом 92% россиян ответили, что не знают или не могут вспомнить ни одного современного российского ученого или инженера.

"Сегодня на российской сцене науки и технологий фактически отсутствуют герои, которые известны широкой общественности. Безусловно, светила науки есть, но они остаются вне поля зрения российского общества. До сих пор не определен понятный образ нового героя – ученого, инженера, технологического предпринимателя, который важно транслировать в обществе. Именно поэтому научному сообществу при поддержке общественных организаций, финансовых институтов, органов государственной власти необходимо активно вовлекаться в информирование общества о своей деятельности и разъяснять значимость высоких технологий для будущего страны", - обозначила тему для дискуссии Вера Подгузова в своем обращении.

В ходе обсуждения участники, среди которых были также представители органов власти, научных сообществ, некоммерческих и образовательных организаций, сошлись во мнении о необходимости популяризации науки и технологий с помощью эффективных каналов коммуникации для распространения научного контента на более широкие аудитории, обменялись опытом о медиаприемах, необходимых для появления отечественных героев, вдохновляющих российскую молодежь. Приглашенные эксперты рассказали, какие новые возможности появятся у популяризаторов науки, какие механизмы и каналы наиболее эффективны для продвижения, как усилить медийность, но не предать в себе ученого, какие знания и навыки могут помочь молодому ученому превратиться в "амбассадора" науки. На сессии выступили заместитель министра науки и высшего образования России Денис Секиринский, первый заместитель генерального директора компании "Иннопрактика" Наталья Попова, руководитель научной группы "Инвазивных нейроинтерфейсов" Института искусственного интеллекта МГУ Василий Попков, и.о. проректора по образованию Университета науки и технологий МИСИС, заместитель председателя координационного совета  по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте РФ по науке и образованию Андрей Воронин, главный продюсер АНО "Национальные приоритеты" Глеб Федоров, руководитель стартап-студии АГНИ, руководитель проекта по разработке системы мониторинга для диабетиков, участник шоу "Вызов" на канале ТНТ Данила Калинкин и другие спикеры.

В завершение Вера Подгузова рассказала о том, что ПСБ со своей стороны видит одной из важнейших своих целей поддержку передовых разработок, направленных на достижение национального технологического и экономического суверенитетов. При этом для реализации этой задачи банк фокусирует свои усилия, в том числе, на молодежи и механизмах, позволяющих приблизить молодое поколение к науке, мотивировать на создание новых изобретений и исследований, которые станут драйверами инновационного развития страны. "Уверена, что новаторский менталитет молодежи обернется новыми научными и технологическими прорывами и будет способствовать трансформации мировоззрения и ценностных установок будущих поколений россиян", - резюмировала Вера Подгузова.

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Теги:
ПСБ
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