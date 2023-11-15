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Политика

"Горжусь Россией": "Единая Россия" провела первую дискуссионную площадку перед Съездом

29 ноября 2023 12:13  [106] Политика

"Единая Россия" провела на территории мемориального комплекса "Самбекские высоты" в Ростовской области первую из трех дискуссионных площадок в преддверии Съезда – "Горжусь Россией". Ее участники рассказали о том, что они вкладывают в понятие "Гордость".

"Россия - это страна с великой историей, культурой, подарившая миру композиторов, писателей, художников, которыми восхищается весь мир. Страна великой науки, первой отправившей человека в открытый космос, освоившей первой мирный атом, страна великих ратных, спортивных и трудовых подвигов. Но гордимся мы не только прошлым, но и настоящим. Россия сегодня - это ядерная держава с одной из сильнейших армий мира. Один из ключевых игроков на рынке нефти и газа, зерна, вооружений, ядерных и космических технологий. Страна с самым сильным национальным лидером, которого знают и уважают во всем мире", - подчеркнул секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак, открывая работу площадки.

Он отметил, что последние два года для всех жителей страны стали важными с точки зрения формирования национальной гордости.

"В очередной раз десятки стран Запада руками украинских нацистов и оружием со всего мира пытаются сломить Россию. Идет борьба за будущее страны и наших детей. Будущее нашей страны, будущее устройство мира решается сейчас на исконных русских землях - Донбасса, Запорожья, Херсонщины. Это означает, что выбора у нас нет: только Победа и достижение всех целей СВО, поставленных Верховным главнокомандующим", - сказал Андрей Турчак.

Он отметил, что с началом СВО на "Единую Россию" лег груз особой ответственности, и партия оказывает поддержку новым регионам, бойцам и их семьям.

"Единая Россия" - это партия президента. С первого дня мы – партия Победы. Это было и останется принципиальной позицией "Единой России". Мы приняли более 250 законов для противодействия внешнему давлению, поддержки людей, регионов, малого бизнеса. Сотни наших товарищей, депутатов различных уровней пошли добровольцами на фронт. В созданной президентом рабочей группе по СВО мы решаем вопросы с выплатами, отпусками, реабилитацией раненых. По инициативе группы принято более 80 законов по поддержке бойцов и членов их семей, отработано более 40 тысяч обращений. Все региональные отделения партии включились в сбор и отправку гуманитарной помощи. Собрано и доставлено свыше 80 тысяч тонн грузов. Закуплено для наших подразделений спецтехники на сумму более 8,5 миллиардов рублей", - напомнил он.

При этом партия не отказалась от текущих задач в регионах и обеспечила исполнение наказов по народной программе.

"Сегодня главная наша задача – сохранить единство общества, помогать и содействовать каждому успеху: на заводе и стройках, на фронте, в помощи нуждающимся", - отметил Андрей Турчак.

Секретарь Генсовета подчеркнул, что России сейчас нужны три победы: на фронте, в тылу и в головах людей. В первую очередь - в головах молодежи.

"Победа в головах – это первое условие побед на фронте, побед в науке, на производстве, в мирном строительстве. И во многом мы эту победу уже одержали. Наши воины массово совершают подвиги, как и наши деды в годы Великой Отечественной войны. Наша молодежь – это не эгоистичные потребители, это десятки тысяч добровольцев на фронте и волонтеров по всей стране. Люди по всей стране приносят в наши волонтерские центры посылки и письма для фронта, вяжут вещи, изготавливают свечи, плетут маскировочные сети. Тысячи предпринимателей собирают конвои для бойцов и мирных жителей. Разве можно не гордиться такими людьми и страной? Как можно с такими людьми сомневаться в Победе?", - сказал он.

В свою очередь председатель "Молодой Гвардии "Единой России" Антон Демидов подчеркнул, что современная молодежь из "книжных детей" превратилась в деятельных патриотов.

"Более 3 тысяч мальчишек и девчонок прошли через нашу гуманитарную миссию. И возвращаются во второй, третий, четвертый раз, потому что еще большой объем работы нужно выполнить. Более сотни наших волонтеров пошли служить Родине с оружием в руках. Горжусь тем, что на них можно положиться. И что у них сформировалась позиция - верить, служить, бороться, пока есть силы. Фраза на нашей символике "Нам силы дает наша верность Отчизне" - отпечаталась в наших сердцах", - сказал Антон Демидов.

Участники площадки отметили, что одним из главных поводов для гордости в новейшей истории России стало единение всех ее жителей. Командир специального отряда "Ахмат" Апти Алаудинов подчеркнул, что это – одна из побед страны.

"У меня в подразделении 50% - обычные русские ребята со всех регионов, еще 25% - чеченцы, а остальные 25% - это все национальности, какие только есть в России, а, может, и в мире. Иногда начинаю считать: какой же национальности у меня в отряде нет? И не нахожу ее. Мы все объединились ради общей Победы. Я всегда об этом говорю с гордостью. Все мы и есть команда, которая, невзирая на наши национальности, вероисповедание, стала командой президента", - сказал он.

С Владимиром Путиным Россия стала великим государством, способным защитить себя и дать будущее своим гражданам, отметили участники дискуссии.

"Владимира Путина поддержит вся страна. Его победа – это победа России. Если бы не решение президента, неизвестно, какая бы участь ожидала всех нас. Наш президент всегда опирается на волю и стремления россиян. Севастопольцы едины. Мы - вместе с президентом", - сказала учитель истории из Севастополя Елена Лозина.

В заключение обсуждения Андрей Турчак подчеркнул, что сейчас каждый день у нашей страны появляются новые герои, достижения и победы. И нельзя о них забывать.

"Мы должны противостоять попыткам разобщения, провокациям, клевете. Не имеем с вами никакого права при успехе на фронте проигрывать в информационной войне. Труд каждого на своем рабочем месте, в общественном служении должен вести нас к Победе. Одной на всех. Победе, которой будут гордиться наши дети и наши внуки. За президента, за большую и великую Россию", - заключил Андрей Турчак.

Вторая панельная дискуссия в преддверии XXI Съезда партии пройдет в Нижнем Новгороде. Ее тема - "Верю в Россию". В ней примут участие руководители  партии и представители Приволжского федерального округа. 

На Съезде, который состоится 17 декабря в Москве, представители регионов обсудят результаты работы по народной программе "Единой России", планы и позиции партии по ключевым вопросам жизни страны. 

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Теги:
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