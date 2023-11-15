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Общество

Суд отказал нижегородскому Мингосимущества в иске к лодочной станции "Турист"

29 ноября 2023 16:22  [71] Общество

Арбитражный суд отказал нижегородскому Мингосимущества в иске к лодочной станции "Турист" на Гребном канале, сообщается на сайте pravda-nn.ru.

Согласно информации, в ходе судебного разбирательства было установлено отсутствие имущества у Ассоциации владельцев маломерных судов ("Турист"). В связи с этим суд отказал истцу в требовании о сносе построек на данном земельном участке.

Как отметили в нижегородском Мингосимущества, право пользования участком в установленном законом порядке не оформлено, участок не сформирован, на кадастровый учет не поставлен. 

"Текущая ситуация на участке, предоставленном для размещения лодочной станции, категорически не соответствует его фактическому целевому использованию", - добавили в ведомстве.

Как сообщалось ранее, нижегородской лодочной станции "Турист" предложили участок в Борском районе.

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Теги:
Земля Судоходство
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