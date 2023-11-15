Прямая телефонная линия с нижегородскими судебными приставами пройдёт 5 декабря Общество

5 декабря с 14:00 до 15:00 в Нижегородском областном информационном центре будет организована прямая телефонная линия, в ходе которой судебные приставы ответят на вопросы граждан об электронных сервисах.

Нижегородцы смогут узнать, можно узнать, как обратиться к судебным приставам через портал "Госуслуги": подать заявление, следить за ходом исполнительного производства, сообщить об оплате задолженности или же предоставить иные сведения по исполнительному производству.

Кроме того, можно задать вопросы о безопасных способах перевода денежных средств в счёт оплаты задолженности по исполнительным производствам.

На вопросы граждан будет отвечать начальник отдела информатизации и обеспечения информационной безопасности ГУФССП России по Нижегородской области, старший лейтенант внутренней службы Олег Кодочигов.

Звонки будут приниматься по номеру: 8 (999) 141-03-36.

Также вопросы можно задать заранее, отправив их на адрес электронной почты: press-ufssp-nn@yandex.ru.

Как уточнили в пресс-службе ГУФССП по Нижегородской области, мероприятие проводится с целью оказания правовой помощи гражданам.