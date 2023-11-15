Нижегородский доброволец: "Помогай, чем можешь, - вот что приведет нас к Победе!" Общество

Нижегородский боец, находящийся сейчас в отпуске, рассказал об участии в специальной военной операции.

Как сообщает Дом народного единства, военный контракт нижегородец заключил в 2023 году.

"В 2014 году принял решение уехать в Россию. Какое-то время работал в Москве. Познакомился с будущей женой. Вместе переехали в Нижний", - поделился военнослужащий.

Сам военный является уроженцем Донецка, почти все его родные остались на Донбассе. Ближайшие родственники – по профессии спасатели и военнослужащие. Доброволец говорит, что с такой семьей выбора не было. Единственно верный шаг – вступить в ряды российской армии и воевать за Родину.

Сейчас 40-летний контрактник служит в автомобильном подразделении, занимается доставкой продуктов, воды, бензина, дизельного топлива на передовую.

"Я водитель, умею машины ремонтировать. И сейчас я на своем месте. Железо "лечить" - мое призвание. Помогай, чем можешь, - вот что приведет нас к Победе!", - считает военнослужащий.

Напомним, по контракту с Минобороны РФ военнослужащий получает от 204 тысяч рублей в месяц и 195 тысяч рублей единовременно. Действующий в Нижегородской области военно-социальный контракт дополнительно гарантирует семье контрактника 10 тысяч рублей в месяц на каждого ребёнка, льготы по оплате ЖКУ, услуг дошкольных учреждений и другие виды поддержки. Также предусмотрено индивидуальное сопровождение семьи военнослужащего.

Подробную информацию о службе по контракту, предоставляемой амуниции можно уточнить в Центре набора добровольцев по телефону: 8 800-10-17-017 или на сайте: https://служувнн.рф/.