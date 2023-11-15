Владимир Путин: Развитие медицины в России поставили в приоритет Общество

Администрация президента РФ опубликовала обращение Владимира Путина к участникам конференции "Национальное здравоохранение". Мероприятие, в котором примут участие более тысячи человек из 89 субъектов РФ, пройдёт на ВДНХ.

В своей речи глава государства назвал развитие медицины приоритетной задачей.

"Государство ставит задачи развития медицины на приоритетное место. Конечно, нерешённых вопросов хватает, но в рамках национального проекта "Здравоохранение" есть результаты", - цитирует речь президента телеканал "360".

Владимир Путин отметил, что благодаря данному нацпроекту в стране построили инфраструктуру, обучили специалистов и обеспечили регионы онкологической помощью.

Так, в последние годы открыто почти 2 тысячи фельдшерско-акушерских пунктов, десятки хирургических корпусов и детских больниц.

Президент также указал, что в России подготовили специалистов и инфраструктуру для оказания помощи при сердечно-сосудистых заболеваниях, организовали амбулаторное лечение при онкозаболеваниях.

Президент РФ Владимир Путин в ходе видеоконференции по открытию новых объектов здравоохранения в регионах, которая состоялась 15 февраля 2023 года, обозначил ключевые приоритеты в развитии медицины России. В числе главных направлений глава государства назвал наращивание возможностей специализированной и высокотехнологичной помощи населению. Он подчеркнул, что в стране все жители должны получать качественные медицинские услуги - вне зависимости от места проживания.