"Парламентские встречи" прошли в нижегородском Заксобрании Общество

Фото: пресс-служба ЗСНО

В Законодательном Собрании Нижегородской области прошли "Парламентские встречи" в рамках регионального этапа Международных Рождественских образовательных чтений "Православие и отечественная культура: потери и приобретения минувшего, образ будущего".

В дискуссии приняли участие митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий, спикер регионального парламента Евгений Люлин, представители духовенства, региональных министерств культуры, образования и молодёжной политики, преподаватели вузов, научные деятели, члены Молодёжного парламента при Законодательном Собрании Нижегородской области.

Со словами приветствия к собравшимся обратился председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

"В стремительно меняющемся мире всегда нужно сохранять опору на фундаментальные ценности. Современные технологии никогда не смогут заменить живое общение, так же как и навязывание чуждых нам норм и образцов для подражания не сможет подменить исконно русские культурные традиции. Именно церковь является средоточием как духовных, так и культурных сокровищ. Священники приучают прихожан к чтению не только Библии, но и лучших произведений классиков и советских авторов, которые учат добру и взаимопомощи. Считаю, что работу по популяризации духовной литературы в совокупности со светской необходимо распространить на школы и вузы", — отметил Евгений Люлин. Он также поздравил митрополита Георгия с присвоением звания Почетного гражданина Нижегородской области.

"Нам необходимо повысить градус единомыслия в нашем Отечестве. Ведь из-за его отсутствия в XX веке Россия претерпела два цивилизационных сбоя, это 1917 и 1991 годы. То, что происходит сейчас на Украине – последствия второго сбоя, распада страны, которая имела мощнейшую экономику, была развита в различных направлениях. История показывает, что нас нельзя победить внешней агрессией, но возможно победить, разделив изнутри. И сейчас мы исправляем ошибки тридцатилетней давности, в первую очередь, прививая молодому поколению любовь в своей Родине, к ее традициям и устоям, понимание того, что мы едины и непобедимы", – отметил митрополит Георгий.

Затем с докладом "Российская наука перед вызовами времени: будущее российской цивилизации" выступил председатель Общественной палаты Нижегородской области Роман Стронгин. Он отметил, что бытует мнение, будто научно-технический прогресс способствует глобализации, разрушению традиций. Хотя на самом деле достижения науки, ее развитие, обретение научных знаний не разрушают цивилизацию, а способствуют ее развитию.

"Наука и культура – есть накопление опыта жизни народа и его передача будущим поколениям. Они необходимы для существования цивилизации. Сейчас распространен линейно-стадиальный подход к изучению истории государств, который подразумевает, что она складывается из различных стадий, направленных от низших к высшим. И страны, считающие себя более развитыми, имеют право диктовать другим правила жизни. Но существует цивилизационной подход, который предполагает самобытное развитие. Россия – это цивилизация. И она не раз доказывала свою способность противостоять вызовам времени", – сказал Роман Стронгин.

Старший преподаватель факультета государственного и муниципального управления Северо-Западного института управления РАНХиГС (г. Санкт-Петербург) Никита Сюндюков представил участникам встреч выступление "Русское будущее. Россия как ковчег XXI века". "Россию сейчас можно назвать пространством нормальности. Это предполагает здоровое чувство патриотизма, нормальную, традиционную семью, свободу (но не от религии и национальных черт, что характерно для западного либерального общества), а свободу для творчества, свободу совести, понимание того, что человек – это духовно-телесное, сотворенное Богом существо. Наша страна сейчас – оплот подлинного человеческого достоинства", – сказал он.

Темой выступления министра культуры Нижегородской области Натальи Сухановой стали традиции и культурное наследие как основа духовно-нравственного воспитания людей. Она отметила, что тот вектор отношения к своему культурному и историческому наследию, который был озвучен на недавнем Всемирном русском народном соборе Президентом страны и Предстоятелем Русской Православной Церкви, поддерживается в Нижегородской области уже на протяжении долгого времени. Министр рассказала о множестве мероприятий, проводимых в регионе, в том числе, поделилась опытом соработничества с Нижегородской митрополией.

Исполняющая обязанности министра образования и науки Нижегородской области Ирина Кизилова представила доклад "Российское образование: память о прошлом и перспективы будущего". Она отметила, что в современных, в том числе, непростых военно-политических условиях, главная цель образования – воспитать не потребителя, а созидателя, который будет трудиться на благо своей страны. Чтобы достичь этого, необходимо формировать у подрастающего поколения историческое самосознание, историческую память.

Министр молодежной политики Нижегородской области Светлана Ануфриева также обозначила важность этой темы и рассказала о работе с молодежью, проводимой министерством молодежной политики Нижегородской области.

В завершение мероприятия Евгений Люлин и митрополит Георгий подвели итоги встречи.

Нижегородский архипастырь рассказал о работе комиссии при Совете ректоров вузов Нижегородской области (сопредседателем которого он является) по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию молодого поколения. "Враги нашего Отечества хотят разрушить Русский мир, навязать нам либеральные ценности. И мы должны объединить усилия, чтобы этому противостоять", – сказал митрополит Георгий.