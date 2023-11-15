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Общество

Нижегородских учащихся приглашают принять участие в научно-технологическом конкурсе «Большие вызовы»

03 декабря 2023 14:55  [81] Общество

Нижегородских учащихся приглашают принять участие в научно-технологическом конкурсе «Большие вызовы».Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. У школьников 7-11-х классов и студентов 1-2 курсов колледжей и техникумов есть возможность попробовать себя в проектной деятельности и провести научные исследования.

Конкурс «Большие вызовы» проводится по нескольким направлениям научной деятельности: космические технологии, генетика и биомедицина, агротехнологии, искусственный интеллект, «умный город», беспилотный транспорт и другие.

Для участия необходимо оформить свои разработки и исследования в проект по одному из направлений и презентовать его экспертам. Заявки принимаются до 15 февраля на сайте регионального оператора конкурса Нижегородского центра развития талантов «Вега» https://vega52.ru/ Победители получат приглашение на обучение в Сириусе.

По словам министра образования и науки Нижегородской области Михаила Пучкова, в прошлом году на конкурсе нижегородцами было представлено 866 проектов. Это почти втрое больше, чем годом ранее. В финал регионального этапа конкурса вышли 219 школьников и студентов из 30 муниципальных образований региона. 9 нижегородцев, в качестве победителей, были приглашены на образовательную программу в «Сириус».

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Теги:
Конкурсы Студенты Школы
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