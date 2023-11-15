Памятник Николаю I открыли в Нижнем Новгороде Культура и отдых

фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Нижегородской области

Памятник Николаю I открыли в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Монумент расположен в Александровском саду неподалёку от Нижегородского кремля. Скульптура представляет из себя фигуру самодержца в полный рост, который держит в руках циркуль и карту как символы преобразований внешнего облика города. На мраморный постамент нанесён план Нижнего Новгорода 1840 года с указанием высочайше предназначенных работ по его благоустройству.

Памятник установлен в Александровскому саду, который был устроен в рамках общего плана преобразований облика Нижнего Новгорода 30-х годов XIX столетия. Александровский сад был разбит по личному указу императора Николая Павловича в честь его супруги Александры Федоровны.



Торжественная церемония открытия памятника российскому императору состоялась 3 декабря. В мероприятии участвовали губернатор Глеб Никитин, митрополит Георгий, замглавы Всемирного русского народного собора, председатель попечительского совета фонда святителя Василия Великого, учредитель общества "Царьград" Константин Малофеев, а также председатель наблюдательного совета Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" Анна Громова и зампредседателя Законодательного собрания региона Ольга Щетинина.

По словам главы региона, то, каким сейчас является Нижний Новгород, во многом заслуга именно императора Николая I.

"Чтобы освободить кремль от бесконечной череды телег, он лично прочертил пути для его объезда, которыми мы пользуемся до сих пор. Замечательный Александровский сад тоже был разбит по его указу, и стал первым общественным парком Нижнего Новгорода", - пояснил Глеб Никитин.

Митрополит Георгий совершил чин освящения памятника.

"Сохраняя память, мы заботимся о будущем", - подчеркнул предстоятель.



О восстановлении исторической справедливости в отношении личности Николая I в своем выступлении говорил Константин Малофеев.

"Он объехал больше губерний, чем кто-либо другой из царей, передвигался на одной бричке с Бенкендорфом, с двумя верховыми. Это была вся охрана главы государства. И здесь, в Нижнем, точно так же он был таким манером. Мы сейчас, возвращая память о нем, в этом прекрасном месте, в разбитом по его приказу Александровском саду, должны вспомнить, что те, кто жили при нем, называли его Николем Первым Незабвенным", - отметил Константин Малофеев.

СПРАВКА

Памятник российскому императору Николаю I изготовлен в подмосковном городе Жуковский на художественном предприятии "Лит Арт". Скульпторы — Максим Батаев и Ирина Макарова. Они же являются авторами памятника святому князю Димитрию Донскому и его жене княгине Евфросинии у здания манежа на территории Нижегородского кремля.