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Общество

Свет и отопление точечно отключат в пяти районах Нижнего Новгорода 4 декабря

04 декабря 2023 09:12  [45] Общество

Дома в нескольких районах Нижнего Новгорода будут частично отключены от систем ЖКХ 4 декабря в связи с плановыми и внерегламентными работами. Об этом предупредили специалисты городского ГО ЧС и Россетей.

В Приокском районе с 9:00 до 17:00 будет отключено электричество в Дубёнках: на ул. Монтажная, 1-24; ул. Нижне-Валдайская - полностью; ул. Покровского, 1, 3, 5, 7, 8, 10-25, 27, 29, 31, 33; Анкудиновское шоссе, 15-31 (нечет.); ул. Болдинская, 1-9, 11, 13, 15, 17, 19; ул. Героя Юрина у- полностью; ул. Перевозская, 9, 11-16, 18, 22, 24, 26, 33.

В Советском районе отключение света запланировано с 9:00 до 17:00 в многоквартирных и частных домах на ул. Ванеева, 74, 76, 78, 80; ул. Надежды Сусловой, 1/1, 3/1; ул. Кузнечихинская, 49-67 (нечет.); Кузнечихинский проезд - полностью; ул. Норвежская, 6/3, 8; ул. Плетнёвская - полностью.

В Канавинском районе с 9:00 до 17:00 без электричества останутся некоторые дома вдоль улицы Кузбасской: ул. Героя Овчинникова, 1-13, 15, 21, 23, 20/25, 25/23; ул. Пурехская, 33, 35, 37; ул. Череповецкая, 1-13; ул. Юрьевецкая, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 33, 35, 37, 29/13, 31/10.

Также в это время света не будет на Сортировке: ул. Айвазовского, 11, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 32, 34; ул. Кишиневская, 11, 11а, 16, 17, 20, 24, 26, 28; ул. Слуцкая, 12, 12а, 14, 14а, 15, 17, 19, 21, 23, 25; ул. Ухтомского, 33; ул. Фонвизина, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27.

В Автозаводском районе с 9:00 до 13:00 будут обесточены дома по пр. Бусыгина: № 30, 32, 34.

В Нижегородском районе с 9:00 до 16:00 будет отключено теплоснабжение на ул. Варварской в доме №14.

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Теги:
Городское хозяйство ЖКХ Электроэнергия
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