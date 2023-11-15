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Общество

Встреча с семьями мобилизованных состоялась в Штабе общественной поддержки

04 декабря 2023 10:56  [44] Общество

Фото: Штаб общественной поддержки

В Штабе общественной поддержки "Единой России" прошла встреча с семьями участников СВО. Представители 15 семей из разных районов Нижегородской области, а все они руководители муниципальных штабов Комитета семей воинов Отечества, встретились с первым заместителем председателя Заксобрания Нижегородской области, руководителем Штаба общественной поддержки, координатором партийного проекта "Женское движение Единой России" в Нижегородской области Ольгой Щетининой, руководителем Координационного центра по поддержке военнослужащих, мобилизованных и их семей Татьяной Дружининой, уполномоченным по правам человека в Нижегородской области Оксаной Кислицыной, руководителем комитета семей воинов Отечества Инной Наумовой, директором ГКУ НО "Госюрбюро" Нижегородской области Максимом Фомичевым, представителями нижегородского отделения государственного фонда "Защитники Отечества", министерства социальной политики региона и военного комиссариата Нижегородской области.

Участники встречи обсудили военный социальный контракт, его возможности и способы использования для участников СВО и членов их семей. В настоящее время он включает в себя 57 мер поддержки и услуг на федеральном и на региональном уровне, которыми семья участника СВО может воспользоваться в разных жизненных ситуациях.

"Мы ценим ту важную работу, которую выполняют участники специальной военной операции. Все органы государственной власти настроены на приоритетную помощь семьям участников СВО. Мы внимательно следим, чтобы каждая семья получила все предусмотренные законом меры поддержки, комфортно чувствовала себя в быту, в организации обучения детей, в получении медицинской помощи, юридического сопровождения, профессионального переобучения. По итогам встречи некоторые вопросы, которые больше всего волнуют семьи, пока их близкие защищают родину на передовой, взяли на дополнительную проработку", - отметила Ольга Щетинина.

Напомним, по всем возникающим вопросам и за помощью семьи могут обратиться в координационный центр по поддержке военнослужащих, мобилизованных и их семей, который по решению главы региона Глеба Никитина работает на базе Дома народного единства.

"Семьям наших защитников сейчас непросто, мы пониманием их переживания и беспокойства. И наша главная задача – быть рядом, чтобы каждая семья получила необходимую помощь и поддержку, не оставалась со своими проблемами один на один. И знаю, как важно для ребят, которые сейчас на передовой, быть уверенными, что дома все в порядке. Помимо мер поддержки, которые предусмотрены военным социальным контрактом, очень важна и нужна адресная помощь и забота. Трудности в семьях возникают разные, поэтому каждую ситуацию, каждое такое обращение отрабатываем индивидуально. Обратиться за помощью можно в любое время - горячая линия работает круглосуточно", - рассказала Татьяна Дружинина.

Напомним, в октябре 2022 года в Нижегородской области на базе нижегородского Дома народного единства был создан и начал работу координационный центр по поддержке военнослужащих, мобилизованных и их семей. Работают горячие линии: единый федеральный номер 122 и региональный номер 8 831 233-33-40. Подробнее о Координационном центре по ссылке.

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Теги:
Военные Единая Россия Штаб общественной поддержки
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