Временные ограничения введут на некоторых мостах в Нижегородской области Общество

Фото: Упрдор Москва - Нижний Новгород

На автомобильных дорогах федерального значения на территории Нижегородской области с 28 декабря будут введены временные ограничения движения по некоторым искусственным сооружениям. Об этом предупредили в пресс-службе ФКУ "Упрдор Москва - Нижний Новгород".

Согласно информации, предстоящие ограничения связаны с выявлением дефектов отдельных конструктивных элементов.

Трасса М-7 "Волга"

Володарский район - мост через р. Сейма (365-й км): ограничение скорости 70 км/ч;

Кстовский район - мост через р. Шава (452-й км): ограничение по общей массе - 25 тонн; ограничение по массе, приходящейся на ось транспортного средства, - 10 тонн;

Кстовский район - мост через р. Алферовка (468-й км): ограничение скорости 70 км/ч;

Лысковский район - мост через р. Валава (501-й км): ограничение скорости 40 км/ч;

Трасса Р-158 Нижний Новгород – Саратов

Кстовский район - мост через р. Кудьма (20-й км) - ограничение скорости 70 км/ч;

Арзамас - мост через р. Вилейка (81-й км) - ограничение по общей массе 25 тонн.

Напомним, что в настоящее время также действуют ограничения на следующих участках: