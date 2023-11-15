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Временные ограничения введут на некоторых мостах в Нижегородской области

05 декабря 2023 12:10  [118] Общество

Фото: Упрдор Москва - Нижний Новгород

На автомобильных дорогах федерального значения на территории Нижегородской области с 28 декабря будут введены временные ограничения движения по некоторым искусственным сооружениям. Об этом предупредили в пресс-службе ФКУ "Упрдор Москва - Нижний Новгород".

Согласно информации, предстоящие ограничения связаны с выявлением дефектов отдельных конструктивных элементов.

Трасса М-7 "Волга"

  • Володарский район - мост через р. Сейма (365-й км): ограничение скорости 70 км/ч;
  • Кстовский район - мост через р. Шава (452-й км): ограничение по общей массе - 25 тонн; ограничение по массе, приходящейся на ось транспортного средства, - 10 тонн;
  • Кстовский район - мост через р. Алферовка (468-й км): ограничение скорости 70 км/ч;
  • Лысковский район - мост через р. Валава (501-й км): ограничение скорости 40 км/ч;

Трасса Р-158 Нижний Новгород – Саратов

  • Кстовский район - мост через р. Кудьма (20-й км) - ограничение скорости 70 км/ч;
  • Арзамас - мост через р. Вилейка (81-й км) - ограничение по общей массе 25 тонн.

Напомним, что в настоящее время также действуют ограничения на следующих участках:

  • М-7 "Волга", мост через р.Ока (413 – 414 км, обход Н.Новгорода) - плановый ремонт искусственного сооружения: движение организовано по одной полосе в каждую сторону, максимальная скорость 50 км/ч;
  • М-7 "Волга", мост через р. Валава (502 км, Лысково) - профилактические мероприятия, максимальная скорость – 40 км/ч;
  • М-7 "Волга", 555-557 км, Воротынский район - ремонтный участок: устройство уширения, планировка обочин, в местах проведения работ сужение проезжей части;
  • Р-177 "Поветлужье", мост через р. Зимара (124 км, Воскресенский район): устранение дефектов конструкций мостового сооружения, движение организовано по одной полосе, максимальная разрешённая скорость – 20 км/ч, по мосту ограничено движение транспортных средств общей массой свыше 20 тонн и нагрузкой на ось 8 тонн.
  • Р-158 Нижний Новгород - Саратов, мост через р. Патерга (163 км, Лукояновский район): снижение несущих способностей конструктивных элементов, профилактические мероприятия, сужение проезжей части, максимальная скорость – 50 км/ч.

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Теги:
Дороги М-7 Р-158
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