Уже 120 быстрых электрозарядных станций работает в Нижегородской области Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Еще 58 зарядных станций быстрого типа (150 кВт) установили в Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Согласно информации, теперь в Нижегородской области работает 120 станций для зарядки электромобилей.

Как рассказал зампредседателя правительства региона Вячеслав Горев, станции есть в Нижнем Новгороде, Арзамасе, Дзержинске, Балахне, Богородске, Выксе, Городце, Заволжье, Дивееве, Кстове, Лыскове, Семенове, Сергаче, Павлове, Починках, на Бору.

Также зарядные станции разместили вблизи крупных автомагистралей.

Ранее сообщалось, что действие пониженного налога на электромобили продлят в Нижегородской области.

Также напомним, что в январе 2023 года в Нижнем Новгороде запустили первое в России электротакси.