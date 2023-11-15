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Общество

Свет и ГВС точечно отключат в пяти районах Нижнего Новгорода 6 декабря

06 декабря 2023 09:19  [89] Общество
Свет и ГВС точечно отключат в пяти районах Нижнего Новгорода 6 декабря

Свет и ГВС точечно отключат в пяти районах Нижнего Новгорода 6 декабря

Дома в нескольких районах Нижнего Новгорода будут частично отключены от систем ЖКХ 6 декабря в связи с плановыми и внерегламентными работами. Об этом предупредили специалисты городского ГО ЧС и Россетей.

В Советском районе с 9:00 до 17:00 свет отключат в двух общежитиях на ул. Бекетова: д. 8а, 8; а также в многоквартирном доме в Светлогорском переулке, 14. Также света не будет на ул. Генкиной, 30/59; ул. Невзоровых,33, 35, 37/55; ул. Ошарской, 57а.

В Приокском районе с 9:00 до 17:00 запланировано отключение электричества по улицам Кащенко, 40 лет Победы, Большой Окружной, ПОИЗ Ригель, на территории ТИЗ Надежда-2, а также по адресам: ул. Маршала Голованова, 49б; ул. Маршала Жукова, 1.

В Канавинском районе также с 9:00 до 17:00 будут обесточены многоквартирные дома на ул. Генерала Зимина, 6 и ул.Тонкинской, 1, 1а.

Кроме того, на ул. Тонкинская в домах № 5 и 7а с 9:00 до 14:00 не будет горячей воды.

В Нижегородском районе с 11:00 до 13:00 света не будет в административных зданиях на Пискунова ул; 38, 40, 40/3; ул. Ульянова, 10д, 12 (здания педуниверситета им. Минина, консерватория им. Глинки).

С 13:00 до 17:00 будут обесточены дома в Слободе Печёры, 293, 328, 330, 343, 356, 360, 361, 373, 377, 378, 416, 418, 426, 440; Слободе Подновье, 383-445; деревне Новой - полностью; наб.Гребного канала, 8, 11, 11а, 15; ул. Слободской, 300-330, 344, 491, 496, 498А, 500-532.

В Автозаводском районе с 9:00 до 15:00 свет снова отключат на пр. Молодёжном в домах № 8 и 10.

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Теги:
Городское хозяйство ЖКХ Электроэнергия
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