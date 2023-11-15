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Общество

С наступлением холодов нижегородцы стали на 7% больше смотреть кино

06 декабря 2023 15:10  [120] Общество

Аналитики онлайн-кинотеатра KION цифровой экосистемы МТС выяснили, какие картины зрители Нижегородской области чаще всего смотрели минувшей осенью.

 

С наступлением холодов привычки нижегородцев в смотрении фильмов и сериалов изменились. Как отмечается в исследовании, время просмотра кино и сериалов осенью по сравнению с летом суммарно выросло на 7%, а с десктопных устройств (компьютеры, ноутбуки) – на 9%. Это говорит о том, что с наступлением холодов жители региона стали проводить больше времени за просмотром фильмов и сериалов дома. 

Так, самым популярным жанром у нижегородцев осенью стала комедия, а самой востребованной актрисой - Любовь Аксенова. Топ-5 популярных фильмов и сериалов среди нижегородцев за период с 1 сентября по 30 ноября выглядит следующим образом: оригинальный проект "Почка 2" (Россия); комедия "Родители строгого режима" (Россия); историческая драма "Императрица Ки" (Республика Корея); оригинальный сериал производства KION "Бэби-тур" (Россия); драма "Обоюдное согласие" (Россия).

Как следует из рейтинга, осенью нижегородцы отдавали предпочтение просмотру многосерийных проектов. Аналитики также связывают этот тренд с тем, что в холодное время года жители региона могут посвятить сериалам больше времени.

Фото предоставлены онлайн-кинотеатром KION

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Теги:
Кино МТС
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