Сергей Морозов провел встречу с членами общественного совета партпроектов "Предпринимательство" и "Выбирай свое" Общество

Фото: пресс-служба Штаба общественной поддержки партии "Единая Россия"

В Нижнем Новгороде на площадке Штаба общественной поддержки "Единой России" первый заместитель председателя Комитета по региональной политике Госдумы РФ, заместитель руководителя фракции "Единой России", координатор федерального партийного проекта "Выбирай свое" Сергей Морозов провел встречу с членами общественного совета партпроектов "Предпринимательство" и "Выбирай свое".

Участники встречи обсудили итоги работы по развитию импортозамещения и господдержке малых и средних инновационных компаний, а также возможности, которые открылись для бизнеса в рамках реализации этих партпроектов.

"2,5 года назад мы были полностью импортозависимы в направлениях, связанной с генетикой, автомобилестроением, машиностроением, авиастроением. Были вопросы и по продовольственной сфере, семенному фонду. После введения санкций в отношении нашей страны, а их было более 11 тысяч, мы не могли рисковать интересами нашим промышленных предприятий. Тогда Президент страны принял решение о переходе на качественно новый уровень развития – на суверенную экономике, которая не только реагирует на рыночную конъюнктуру и учитывает спрос, а сама формирует этот спрос. Мы смогли существенно нарастить производственные силы и сферу услуг, наши предприятия продолжают осваивать передовые технологии, в регионах создаются новые современные предприятия и даже целые отрасли. Все возможности у нас для этого есть. Кроме того, вместе с нижегородцами мы разработали более 300 мер поддержки, которые позволили нам эффективно справиться с новыми вызовами. В этом году в отношении нашей страны введено уже 17,5 тысяч санкций, но мы можем с гордостью сказать, что благодаря нижегородским предприятиям, рационализаторам, нижегородским властям, Губернатору и его команде, мы смогли справиться с этими вызовами. Импортозависимость по непродовольственной группе уже снизилась с 80% до 40%, - отметил Сергей Морозов. - Второй вопрос – кадровый суверенитет. Нам было важно оценить, насколько Нижегородская область выполнила задачу Президента по подготовке кадров на предприятия, организацию образовательных заведений на их базе, разработке мер поддержки молодых специалистов. Вот эту всю работу в Нижегородской области я увидел. Буду говорить с руководством партии и на Съезде о поддержке инициативы нижегородцев вернуться к награждению предприятий, которые имеют великолепные производственные показатели, государственными наградами. Она обязательно должна быть реализована".

По словам председателя Городской думы Нижнего Новгорода, регионального координатора партпроектов "Выбирай своё" и "Предпринимательство" Олега Лавричева, основная цель партроекта "Выбирай свое" – развитие и поддержка инновационного бизнеса, развитие кадрового потенциала, создание условий для технологической и продовольственной безопасности нашей страны.

"По итогам встречи выдвинуты интересные предложения по поддержке профтехобразования, якорных привязок и мотивирующих механизмов для сохранения кадров. Обязательно включимся в реализацию программы по развитию станкостроения. На эти цели выделяется около 600 миллиардов рублей из федерального бюджета. Договорились, что в апреле следующего года проведем очередной промышленный форум в рамках ПФО или федерального уровня, на котором представим свои конкретные предложения в законодательство: например, законопроект об инженерах, стандартах труда, изменения в законы ФЗ-44 и ФЗ-223", - пояснил он.

Напомним, обеспечение продовольственной и технологической безопасности России на ключевых направлениях современного технологического и индустриального развития, создание максимально благоприятных условий для деловой инициативы, эффективная антимонопольная политика, стимулирование честной конкуренции на внутреннем рынке, создание благоприятных условий для сбыта продукции отечественного производителя, защита прав и поддержка предпринимателей и производителей, способствующих импортозамещению и модернизации экономики включены в народную программу "Единой России".