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Общество

Нижегородцев приглашают на бесплатный мастер-класс по сторителлингу и продвижению личного бренда или общественной организации

07 декабря 2023 18:14  [1] Общество

13 декабря в 15:00 в Штабе общественной поддержки пройдет мастер-класс по теме "Сторителлинг – современный эффективный инструмент вербального влияния на аудиторию".

Своими практическими знаниями с участниками мастер-класса поделится Ангелина Грохольская, ведущая дирекции спецпроектов на канале "Общественное телевидение России", основатель продюсерского центра "Ваш выход", педагог по речи Школы Первого канала, тренер по публичным выступлениям.

Ангелина Грохольская расскажет, как правильно выстраивать сторителлинг, как создавать медиа контент, привлекать и удерживать аудиторию (СМИ или блога), успешно презентовать проект, правильно позиционировать и продвигать личный бренд или общественную организацию.

На практике участники разберут структуру истории: с чего начать, чтобы увлечь слушателя в первые 30 секунд, как развить действие, чтобы напряжение сохранялось и чем закончить, чтобы историю запомнили. Кроме того, они познакомятся с литературными архетипами, научатся вести эмоциональный диалог со слушателем (читателем).

Мероприятие состоится по адресу: Нижний Новгород, ул.Малая Покровская, 2а.

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Теги:
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