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Общество

Нижегородцы могут поддержать проекты региона на Всероссийском конкурсе гражданских инициатив

09 декабря 2023 13:59  [68] Общество
Фото: НРО Единая Россия

Фото: НРО Единая Россия

Стартовало народное онлайн-голосование за лучшие проекты, где Нижегородская область стала одним из лидеров по количеству поданных заявок. Об этом сообщает нижегородское отделение партии "Единая Россия".

Нижегородские инициативы охватывают сферы волонтерства, патриотического воспитания, экологии, спорта, культуры и много другого.

Онлайн-голосование продлится до 11 января 2024 года включительно. В результате голосования определят 27 полуфиналистов конкурса. Победителям предоставят до 3 млн рублей на реализацию НКО, проекта или идеи, а также обучение и высокие карьерные возможности.

Итоги конкурса планируется подвести в феврале 2024 года. Отдать голос за понравившийся проект можно на сайте sila-idey.er.ru.

Ранее сообщалось, что нижегородские театры в 2023 году поставили 23 новых спектакля в рамках проекта "Культура малой Родины".

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Теги:
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