Заместитель губернатора Андрей Чечерин проведет личный прием граждан 21 декабря Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Чечерин проведет личный прием жителей региона, который начнется 21 декабря в 13:00 по адресу: Нижний Новгород, ул. Костина, д. 2.

Лично обратиться к заместителю губернатора с вопросом, который не был решен на местном уровне, могут все люди, законно находящиеся на территории страны, после предварительной записи по телефонам: (831) 439-04-98, 430-96-39.

Граждане могут получить помощь по вопросам: реализации государственной политики и осуществления управления в сфере охраны здоровья и в области обязательного медицинского страхования в рамках полномочий курируемых органов исполнительной власти региона, а также реализации государственной политики в сфере образования и воспитания, социальной поддержки обучающихся и организации отдыха детей.

Отмечается, что запись на прием прекращается за пять рабочих дней до даты его проведения.