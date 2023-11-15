Один человек погиб на крупном пожаре в СНТ "Металлист-1" на Сортировке Происшествия

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

9 декабря в Канавинском районе на территории СНТ "Металлист-1" произошёл крупный пожар, охвативший производственные хозяйственные постройки, неэксплуатируемое здание и садовый домик. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области.

Согласно информации, сообщение о возгорании в садовом товариществе на Сортировке поступило в 13:30.

В 14:48 была объявлена локализация пожара на общей площади 402 кв.м. Для ликвидации последствий пожара привлекались от МЧС привлекались 45 человек и 20 единиц техники.

Уже вечером, при разборе завалов было обнаружено тело погибшего мужчины. Его личность устанавливается, добавили в ведомстве.

Напомним также, что три человека погибли накануне на пожаре в Борском районе в селе Городищи.