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Происшествия

Один человек погиб на крупном пожаре в СНТ "Металлист-1" на Сортировке

10 декабря 2023 11:23  [61] Происшествия

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

9 декабря в Канавинском районе на территории СНТ "Металлист-1" произошёл крупный пожар, охвативший производственные хозяйственные постройки, неэксплуатируемое здание и садовый домик. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области.

Согласно информации, сообщение о возгорании в садовом товариществе на Сортировке поступило в 13:30.

В 14:48 была объявлена локализация пожара на общей площади 402 кв.м. Для ликвидации последствий пожара привлекались от МЧС привлекались 45 человек и 20 единиц техники.

Уже вечером, при разборе завалов было обнаружено тело погибшего мужчины. Его личность устанавливается, добавили в ведомстве.

Напомним также, что три человека погибли накануне на пожаре в Борском районе в селе Городищи.

 

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Теги:
МЧС Пожар
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