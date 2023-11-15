Приём заявок от МСП на участие в новогодней ярмарке стартовал в Нижнем Новгороде Бизнес

Региональный Минпромторг открыл приём заявок на участие в новогодней ярмарке "Покупайте нижегородское". Ярмарка пройдёт с 22 по 24 декабря в Нижнем Новгороде в детском парке им. Я.М. Свердлова.

Согласно информации, принять участие в конкурсе смогут нижегородские самозанятые и предприниматели - производители продуктов питания, изделий народных промыслов и другой продукции.

Как прокомментировал глава Минпромторга Нижегородской области Максим Черкасов, новогодняя ярмарка – это возможность для регионального бизнеса представить свою продукцию. Победителям конкурса будет бесплатно предоставлено индивидуальное торговое место в парке, а также вся инфраструктура, необходимая для зимней торговли.

Заявки принимаются до 15 декабря на e-mail: torg@minprom.kreml.nnov.ru или по адресу: Нижний Новгород, ул. Костина, д. 2, каб. 124. Форма для заявки и конкурсная документация размещены на сайте регионального Минпромторга.

Дополнительную информацию можно уточнить по телефону: 8 (831) 435-10-38.

Все заявки рассмотрит конкурсная комиссия. Количество мест ограничено.

Напомним, ярмарки "Покупайте нижегородское" проводятся в районах области с 2009 года. Местные производители могут бесплатно получить место для продажи продуктов питания, непродовольственных товаров, а также изделий народных художественных промыслов.

Напомним также, что обо всех мерах поддержки предпринимателей можно узнать в центре "Мой бизнес" (мойбизнес52.рф), открытом в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". На базе центра работает горячая линия "Мой бизнес": 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

Ранее сообщалось, что "Горьковская ярмарка" пройдёт в сквере на площади Горького с 23 декабря по 8 января.