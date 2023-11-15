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Политика

Юрий Станкевич: Нижегородские студенты смогут пройти стажировку в Госдуме РФ

12 декабря 2023 09:45  [1] Политика

Фото: Штаб общественной поддержки

В Штабе Общественной поддержки "Единой России" депутат Государственной Думы РФ Юрий Станкевич и руководитель регионального отделения Молодой Гвардии "Единой России" Нижегородской области Роман Зыков дали старт проекту стажировок нижегородских студентов в Государственной Думе.

В рамках открытия Юрий Станкевич провел встречу с кандидатами в стажёры, а также лекцию о законотворческой деятельности в России.

"Вместе с коллегами из Молодой Гвардии "Единой России" приняли решение отобрать наиболее инициативных, активных ребят, обучающихся в наших нижегородских вузах, которые в дальнейшем готовы развиваться в соответствии с полученными профессиональными навыками. Ребятам будет предоставлена возможность принять участие в приемах граждан, проводимых депутатами Государственной Думы в Штабе общественной поддержки, приехать в Госдуму, принять участие в законотворческом процессе и публичных мероприятиях, связанных с обсуждением широкого круга вопросов социально-экономической повестки. Я думаю, что данный опыт стоит тиражировать и в других субъектах РФ", - отметил Юрий Станкевич.

"Многие из тех, кто хочет заниматься политикой, не знают, с чего начать. Ещё меньше людей умеют писать закон. Первый этап стажировки предусматривает работу в аппарате депутата Государственной Думы в Нижегородской области и пройдёт с декабря 2023 года по начало февраля 2024 года. Отличившиеся участники перейдут на заключительный этап стажировки в Государственной Думе, где смогут пообщаться с представителями комитетов, фракций, походить, что называется, по коридорам власти и понять, как законопроект или идея в итоге становится законом", - отметил Роман Зыков.

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Теги:
Госдума Единая Россия Молодая Гвардия
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