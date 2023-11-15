Более 150 юных дзюдоистов собрал турнир на призы депутата Госдумы Юрия Станкевича Спорт

Фото: пресс-служба НРО “Единая Россия”

В Нижнем Новгороде состоялся II юношеский турнир на призы депутата Государственной Думы (фракция "Единой России") Юрия Станкевича "Кубок Waza-Ari".

В этом году турнир расширил свои границы – в нем приняли участие более 150 юных спортсменов из Нижнего Новгорода, муниципалитетов нашего региона, а также приехали ребята из Московской области. На татами в нижегородском Дворце спорта "Северная звезда" испытать свои силы вышли дзюдоисты в возрасте 9-10 лет.

"Мы все знаем отличное выражение "В здоровом теле здоровый дух". И главный пример – это действие. Я в детстве начал заниматься спортом, и сейчас как многодетный отец прекрасно понимаю, что лучшее правило, которому мы должны следовать сами и прививать детям: "Не делай, как я сказал, а делай – как я". В нашей команде, которая помогает мне в работе, есть профессиональные спортсмены, они занимаются тренерской и преподавательской деятельностью. И так возникла идея единомышленников – проводить турнир для молодых ребят, чтобы они могли проявить себя, совершенствовать свои навыки, набираться соревновательного опыта", - рассказал Юрий Станкевич.

В основной части турнира спортсмены соревновались в девяти весовых категориях, затем состоялись финальные поединки. Схватки были по-настоящему жаркими и зрелищными. За чистотой соревнований следили профессиональные судьи.

По словам тренера спортивной школы «Раменское» в Московской области Екатерины Барановой, дзюдо – не просто спорт, это образ жизни, мышления. В переводе дзюдо означает «гибкий путь к победе».

"Честно, когда я сама шла заниматься, думала, это просто физическая сила и драка. И меня больше всего удивило, что дзюдо – это, прежде всего, философия и правила жизни, умение делать выводы не только из ошибок, но и из побед. Оно учит жизни, защите, внутреннему равновесию, достоинству. И именно на этом «гибком пути» я нахожусь и стараюсь научить идти по нему своих ребят. Для меня важно, чтобы они стали не только классными спортсменами высокого уровня, умеющими побеждать, а научились уважать других, быть думающими, грамотными и тактичными людьми. И если ты занимаешься этим, ты уже молодец и победитель", - считает Екатерина Баранова.

Спортивный праздник завершился торжественной церемонией награждения. Победители в каждой категории получили медали и кубки. Также были отмечены наставники ребят. Но главное – все получили массу положительных эмоций и заряд позитива.

Также победителей ждет "День с чемпионом" – мастер-класс от знаменитого спортсмена. Идея проекта также появилась в прошлом году после I турнира по дзюдо "Кубок Waza-Ari".

В планах организаторов проводить этот турнир на постоянной основе.

"Надеемся, что этот турнир будет в дальнейшем развиваться, станет доброй традицией и знаковым событием в календаре спортивных событий. Хочу сказать отдельные слова благодарности родителям и тренерам, формирующим сызмальства устойчивую опору в жизни для своих воспитанников. А начинающим спортсменам – пожелать успехов и высоких достижений и в спорте, и в жизни. В своем юном возрасте вы уже достигли первых серьезных результатов, а главное – вы пришли в спорт, выбрали для себя этот верный путь. Помните истину: требуй от себя невозможного и получишь максимум!", - обратился к участникам турнира депутат Юрий Станкевич.

Напомним, поддержка социально значимых проектов, направленных, в том числе, на развитие массового спорта, привлечение жителей к здоровому образу жизни и активному досугу, создание условий для занятий спортом в шаговой доступности, является одним из ключевых направлений народной программы "Единой России".