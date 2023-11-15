Глеб Никитин попросил ускорить строительство метро в Нижнем Новгороде
Ограничение движения по площади Свободы продлено до апреля
Нижегородские проекты - победители финала Russian Event Awards
Бесплатные ледовые катки в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Спорт
12 декабря 2023 18:54  [3] Более 150 юных дзюдоистов собрал турнир на призы депутата Госдумы Юрия Станкевича
10 декабря 2023 15:05  [467] Нижегородцев приглашают на бесплатные зимние тренировки по бегу
07 декабря 2023 14:32  [481] Нижегородское правительство не будет увеличивать финансирование ХК "Торпедо"
06 декабря 2023 18:16  [473] Жители Нижегородской области оформили почти 107 тысяч "Карт болельщика"
05 декабря 2023 13:17  [422] Четыре нижегородских спортивных проекта победили во Всероссийском конкурсе
04 декабря 2023 13:02  [672] Олег Ли пополнил состав нижегородского "Торпедо"
04 декабря 2023 11:22  [473] Воспитанница спортклуба АПЗ Алена Лисина завоевала две медали на всероссийских соревнованиях по фехтованию
04 декабря 2023 10:40  [769] Нападающий Кирилл Ураков покинул нижегородское "Торпедо"
03 декабря 2023 15:30  [626] Мировой рекорд по хороводу установили в Нижнем Новгороде
01 декабря 2023 21:08  [698] Мировой хороводный рекорд установят перед матчем ФК "Пари НН"
Спорт

Более 150 юных дзюдоистов собрал турнир на призы депутата Госдумы Юрия Станкевича

12 декабря 2023 18:54  [3] Спорт
Фото: пресс-служба НРО “Единая Россия”

Фото: пресс-служба НРО “Единая Россия”

В Нижнем Новгороде состоялся II юношеский турнир на призы депутата Государственной Думы (фракция "Единой России") Юрия Станкевича "Кубок Waza-Ari". 

В этом году турнир расширил свои границы – в нем приняли участие более 150 юных спортсменов из Нижнего Новгорода, муниципалитетов нашего региона, а также приехали ребята из Московской области. На татами в нижегородском Дворце спорта "Северная звезда" испытать свои силы вышли дзюдоисты в возрасте 9-10 лет.    

"Мы все знаем отличное выражение "В здоровом теле здоровый дух". И главный  пример – это действие. Я в детстве начал заниматься спортом, и сейчас как многодетный отец прекрасно понимаю, что лучшее правило, которому мы должны следовать сами и прививать детям: "Не делай, как я сказал, а делай – как я". В нашей команде, которая помогает мне в работе, есть профессиональные спортсмены, они занимаются тренерской и преподавательской деятельностью. И так возникла идея единомышленников – проводить турнир для молодых ребят, чтобы они могли проявить себя, совершенствовать свои навыки, набираться соревновательного опыта", - рассказал Юрий Станкевич. 

В основной части турнира спортсмены соревновались в девяти весовых категориях, затем состоялись финальные поединки. Схватки были по-настоящему жаркими и зрелищными. За чистотой соревнований следили профессиональные судьи. 

По словам тренера спортивной школы «Раменское» в Московской области Екатерины Барановой, дзюдо – не просто спорт, это образ жизни, мышления. В переводе дзюдо означает «гибкий путь к победе».

"Честно, когда я сама шла заниматься, думала, это просто физическая сила и драка. И меня больше всего удивило, что дзюдо – это, прежде всего, философия и правила жизни, умение делать выводы не только из ошибок, но и из побед. Оно учит жизни, защите, внутреннему равновесию, достоинству. И именно на этом «гибком пути» я нахожусь и стараюсь научить идти по нему своих ребят. Для меня важно, чтобы они стали не только классными спортсменами высокого уровня, умеющими побеждать, а научились уважать других, быть думающими, грамотными и тактичными людьми. И если ты занимаешься этим, ты уже молодец и победитель", - считает Екатерина Баранова. 

Спортивный праздник завершился торжественной церемонией награждения. Победители в каждой категории получили медали и кубки. Также были отмечены наставники ребят. Но главное – все получили массу положительных эмоций и заряд позитива.

Также победителей ждет "День с чемпионом" – мастер-класс от знаменитого спортсмена. Идея проекта также появилась в прошлом году после I турнира по дзюдо "Кубок Waza-Ari". 

В планах организаторов проводить этот турнир на постоянной основе.

"Надеемся, что этот турнир будет в дальнейшем развиваться, станет доброй традицией и знаковым событием в календаре спортивных событий. Хочу сказать отдельные слова благодарности родителям и тренерам, формирующим сызмальства устойчивую опору в жизни для своих воспитанников. А начинающим спортсменам – пожелать успехов и высоких достижений и в спорте, и в жизни. В своем юном возрасте вы уже достигли первых серьезных результатов, а главное – вы пришли в спорт, выбрали для себя этот верный путь. Помните истину: требуй от себя невозможного и получишь максимум!", - обратился к участникам турнира депутат Юрий Станкевич. 

Напомним, поддержка социально значимых проектов, направленных, в том числе, на развитие массового спорта, привлечение жителей к здоровому образу жизни и активному досугу, создание условий для занятий спортом в шаговой доступности, является одним из ключевых направлений народной программы "Единой России".

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Единая Россия Спорт Юрий Станкевич
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Нижегородская область - на форуме China High-Tech Fair (CHTF) в Китае
15 ноября 2023 16:25Нижегородская область - на форуме China High-Tech Fair (CHTF) в Китае
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph